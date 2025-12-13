Advertentie
Voetganger geschept, automobilist rijdt door maar meldt zich later alsnog
Vandaag om 06:02 • Aangepast vandaag om 09:09
Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt op de Deltaweg in Helmond. De voetganger zou door een automobilist zijn geschept. De bestuurder van de auto reed door, maar meldde zich later alsnog bij de politie.
Vanwege de ernst van de situatie kwam een arts met een traumahelikopter naar Helmond. Deze ging met het slachtoffer mee in de ambulance naar een ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.
