Voetganger geschept, automobilist rijdt door maar meldt zich later alsnog

Vandaag om 06:02 • Aangepast vandaag om 09:09
De voetganger zou zijn geschept door een automobilist op de Deltaweg in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Een man is vrijdagavond ernstig gewond geraakt op de Deltaweg in Helmond. De voetganger zou door een automobilist zijn geschept. De bestuurder van de auto reed door, maar meldde zich later alsnog bij de politie.

Vanwege de ernst van de situatie kwam een arts met een traumahelikopter naar Helmond. Deze ging met het slachtoffer mee in de ambulance naar een ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.

De politie doet onderzoek naar de aanrijding op de Deltaweg in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Het slachtoffer werd na de aanrijding in Helmond naar een ziekenhuis gebracht (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
