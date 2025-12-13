Zeker 13 doden door illegale slaappillen, rol voor twee Brabanders

Zeker 13 mensen zijn overleden na het slikken van illegale slaappillen die onder meer verkocht werden door twee mannen uit Breda. De mannen zijn vorige maand al opgepakt, maar nu blijkt de schade groter te zijn dan eerder gedacht. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Erasmus MC op verzoek van de NOS.

Daarnaast zijn er nog zeker 22 ernstige vergiftigingen waarbij veel mensen het maar net overleefden omdat zij op tijd naar het ziekenhuis werden gebracht, al dan niet in coma. Volgens het Erasmus MC gaat het bij al deze aantallen hoogstwaarschijnlijk nog om een onderschatting; de werkelijke cijfers zijn hoger.

Doden en ernstige vergiftigen Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) meldde recent zes sterfgevallen en vier ernstige vergiftigingen die te koppelen waren aan namaakmedicijnen. Er zijn nog ten minste zes andere verdachte overlijdensgevallen, blijkt uit een rondgang langs het Nederlands Vergiftigingen Informatie Centrum, het Trimbos-instituut, het NFI en ziekenhuizen die kunnen testen op gevaarlijke stoffen. Bij een zevende sterfgeval zijn er ook zeer sterke vermoedens.

Maandag moeten de twee mannen uit Breda die betrokken waren bij deze site voor de rechter verschijnen. Het lijkt erop dat de twee een ondergeschikte rol hadden. Er wordt hen tot nu toe ook alleen handel in verboden middelen ten laste gelegd; dood door schuld is tot op heden niet te bewijzen, meldt de NOS .

Het Openbaar Ministerie is bezig met een onderzoek naar de hoofddaders. Zij lijken nog volop actief. Vlak voor Slaappillen.net eind november uit de lucht ging, kregen klanten nog een mailtje waarin hun werd gevraagd verder te bestellen via een andere website.

Nitazenen

De grote boosdoener bij de overlijdens en vergiftigingen is de stof nitazeen, een synthetische opioïde die zo sterk is dat er een groot risico bestaat op een overdosis. Nitazenen mogen daarom niet worden gebruikt in geneesmiddelen. Maar het is niet ongewoon dat namaakpillen vol met de gevaarlijke nitazenen door webshops worden verkocht als de in de echte apotheek verkrijgbare oxycodon.

Het kopen van middelen buiten de apotheek om in webshops als Funcaps of Slaappillen.net is levensgevaarlijk. Helaas weten ook de ouders van een slachtoffer van Slaappillen.net, die anoniem willen blijven dat. Hun 29-jarige dochter overleed 8 april in Amsterdam nadat zij tijdens een extreme pijnaanval in de onderbuik naar een pil greep waarvan zij dacht dat het oxycodon was en die zij nog had liggen na een eerdere bestelling op Slaappillen.net.

Ouders

"Ik vond haar de volgende dag voorover geklapt met haar armen op haar buik dood op de bank", vertelt haar moeder aan de NOS. "Een beeld dat ik meerdere keren per dag voor me zie en dat ik de rest van mijn leven met mij mee zal moet dragen."

"Het verliezen van een kind is, hoe dat ook gebeurt, het allerergste wat je als ouder kan overkomen", vult de vader aan. "Waarom wij er toch over willen vertellen, is omdat wij hopen dat mensen zich hierdoor meer bewust worden van de risico's die mensen lopen als ze op dit soort webshops zonder recept medicijnen gaan bestellen. Ieder sterfgeval dat we kunnen voorkomen, is er één."

Wat de ouders ook hopen, is dat politie en justitie door de publiciteit meer prioriteit gaan geven aan het ontrafelen van de netwerken achter dit soort sites met hun "verschrikkelijke verdienmodellen", zoals de vader het noemt. "Het leed dat zij hiermee veroorzaken, interesseert deze criminelen kennelijk niet."

"Deze mensen moeten worden opgesloten", vindt de moeder. "Er is volkomen onnodig een prachtig leven verloren gegaan van een fantastische vrouw, vol levenslust, die de wereld aan haar voeten had en die ontzettend veel voor de maatschappij had willen en kunnen betekenen."