Alle voetbalwedstrijden afgelast vanwege overlijden 18-jarige Lars

Alle thuiswedstrijden van voetbalclub BMC Berlicum zijn zaterdag afgelast nadat de 18-jarige Lars uit Berlicum vrijdagnacht dood werd gevonden in Maren-Kessel. Hij is daar waarschijnlijk aangereden op zijn fiets. "Uit respect voor de jongen en zijn familie blijft het sportpark vandaag dicht", meldt de voorzitter aan Omroep Brabant.

"Hij speelde zelf voor de club en was ook jeugdtrainer", laat de voorzitter van BMC weten.

Op de site van de club kwam zaterdagochtend ook een boodschap van het bestuur. "Hij was meer dan alleen een gewaardeerd teamgenoot, een vertrouwd gezicht binnen de club en iemand die met zijn inzet en betrokkenheid een blijvende indruk heeft achtergelaten. Ook buiten het voetbal was hij sterk betrokken bij het dorp. Velen kenden hem als een warme, oprechte persoonlijkheid die altijd klaarstond voor anderen."

Aanrijding

Een voorbijganger vond vrijdagnacht rond halfvier in het buitengebied van Maren-Kessel een dode man langs zijn fiets. De politie gaat ervan uit dat het slachtoffer is aangereden.

Even later hielden agenten een verdachte aan. Deze man is waarschijnlijk de bestuurder van de bestelbus die bij de aanrijding betrokken is geweest.

De verdachte is een 23-jarige man uit Maren-Kessel. Hij is naar het politiebureau gebracht. Zijn bestelbus is in beslag genomen voor sporenonderzoek.