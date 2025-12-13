Man mishandelt vrouw, politie lost schot bij aanhouding

Bij een aanhouding in Dorst heeft een agent vrijdagnacht een schot gelost. De politie kreeg rond twee uur 's nachts meerdere meldingen dat een man een vrouw mishandelde en haar een huis binnen sleurde aan de Rijksweg in Dorst. Een getuige zou een vuurwapen gezien hebben en een andere getuige hoorde dat de man daarmee dreigde.

Meerdere surveillance-eenheden spoedden zich daarop naar dit huis. Na het aanroepen kwam de verdachte in de deuropening staan. Agenten gaven hem het bevel naar buiten te komen en zijn handen te tonen. Toen hij daar niet op reageerde, loste de agent het waarschuwingsschot. Vervolgens werd de man aangehouden. Het gaat om een 38-jarige Portugees.

Het slachtoffer had lichte verwondingen. Zij wilde geen aangifte doen. De verdachte is naar een politiebureau gebracht en er zal proces-verbaal tegen hem opgemaakt worden. Er is nog naar het pistool, waarvan sprake was, gezocht maar dat is niet gevonden.