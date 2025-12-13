Navigatie overslaan

Europees kampioene Van der Heijden wint veldrit in Kortrijk

Vandaag om 14:49 • Aangepast vandaag om 15:12
Inge van der Heijden. (Foto: Dick Soepenberg)
Veldrijdster Inge van der Heijden uit Schaijk heeft de Leiecross gewonnen, een wedstrijd in het Belgische Kortrijk. De Europees kampioene van Crelan-Corendon reed vrijwel de hele wedstrijd alleen voorop.

Profielfoto van Lav Lukac
Geschreven door
Lav Lukac

Achter haar eindigde haar Belgische ploeggenote Marion Norbert Riberolle als tweede. Ook de derde plaats was voor een Belgische: Julie Brouwers.

Zondag komen de veldrijdsters in actie bij een wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen.

