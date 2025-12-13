Advertentie
Europees kampioene Van der Heijden wint veldrit in Kortrijk
Vandaag om 14:49 • Aangepast vandaag om 15:12
Veldrijdster Inge van der Heijden uit Schaijk heeft de Leiecross gewonnen, een wedstrijd in het Belgische Kortrijk. De Europees kampioene van Crelan-Corendon reed vrijwel de hele wedstrijd alleen voorop.
Achter haar eindigde haar Belgische ploeggenote Marion Norbert Riberolle als tweede. Ook de derde plaats was voor een Belgische: Julie Brouwers.
Zondag komen de veldrijdsters in actie bij een wereldbekerwedstrijd in het Belgische Namen.
