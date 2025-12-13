Van sex met die kale naar kop vol veren: Lawineboy Addie is Prins Carnaval

Waar Addie Compen, als onderdeel van de feestact de Lawineboys, normaalgesproken feestzalen vult met zijn nummer 'Sex Met Die Kale' is zijn hoofd de komende tijd versierd met veren. De feestzanger mag zich sinds zaterdagavond Prins Carnaval in zijn dorp Budel noemen. Onderdeel van een duo blijft de carnavalsfanaat wel, want zijn adjudant is niemand minder dan tonprater Boy Jansen. "Zie hem deze dagen meer dan mijn vrouw", lacht de kersverse Prins.

Met nummers als 'Sex met die kale', 'Joost' en 'Sweet Caroline' zijn Addie en zijn mede-Lawineboy Koen niet meer weg te denken uit de feestzalen in de provincie. Maar zoals met carnaval voor sommigen niet ongewoon is, gaat Addie aankomend jaar vreemd. Hij ruilt zijn Lawineboy Koen een aantal dagen in voor tonprater Boy Jansen als zijn adjudant. "Ik zie Boy deze dagen meer dan mijn vrouw", lacht de Prins. Het is niet de eerste samenwerking tussen de twee. Met hun cabaretvoorstellingen trekken ze de hele provincie door. "Ik ben normaalgesproken de regelaar van het stel, want Boy kan nogal chaotisch zijn. Als adjudant moet hij nu zorgen dat mij niets ontbreekt. We gaan kijken hoe dat gaat", zegt Addie verwachtingsvol.

"Net als een huwelijk, maar hopelijk minder ruzie."

Ondanks de drie veren op zijn steek deelt de Prins graag het podium met zijn feestvriend. "We gaan het echt samen doen. Net als een huwelijk, maar dan hebben we hopelijk iets minder ruzie", grapt hij. In het naastgelegen dorp Budel-Schoot is Boy in het verleden Prins Carnaval geweest. Addie is dus klaargestoomd door een ware feestveteraan. "Hij heeft me vooral als advies gegeven dat ik in het moment moet genieten en de dingen moet nemen zoals ze komen." Dingen op zijn beloop laten, is iets dat Addie normaal minder goed kan tijdens carnaval als hij aan het optreden is. "Dan kan je toch tot minder laat opstap en begin je minder vroeg met de borrels, al is een bezopen Prins geen goede Prins", vindt hij. De paar optredens die hij aankomende carnaval nog heeft als Lawineboy houden hem scherp. "Ik ga het gewoon combineren. De dinsdag traden we de laatste jaren al niet op, omdat het de dag van de optocht is in Budel. Daar valt aankomend jaar ook de zaterdag tussenuit", vertelt hij.

"Van jongs af aan op mijn bucketlist."

De feestzanger heeft normaal zo'n zeventien optredens met carnaval en verwacht er met zijn rol als Prins zo'n drie tot vier. Hij sluit niet uit dat het volgende carnaval dan weer bijbeunen wordt, want Prins Carnaval is niet de goedkoopste taak. "Maar voor een echte carnavalsliefhebber is dit de grootste eer die je kunt krijgen. Het stond van jongs af aan al op mijn bucketlist", straalt hij van trots. Samen met Boy gaat Addie de zoektocht aan naar wat een echte Prins Carnaval is in de serie 'De weg naar drie veren' die vanaf 7 januari bij Omroep Brabant te zien is. "Ik dacht dat mensen het beeld hadden dat Prins Carnaval een zatlap is die veel geld uitgeeft, maar je gaat zien dat het echt over het verbinden van mensen gaat", ligt hij alvast een tipje van de sluier.