Overlijden 18-jarige Lars en onbewezen kankertherapie: dit gebeurde vandaag

Van zorgwekkende kankertherapieën in Waalre tot het overlijden van de 18-jarige Lars na een aanrijding: dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

De 18-jarige Lars uit Berlicum is vrijdagnacht overleden na een vermoedelijke aanrijding in Maren-Kessel. Hij was actief als speler en jeugdtrainer bij voetbalclub BMC Berlicum, die uit respect alle thuiswedstrijden heeft afgelast. Een 23-jarige man uit Maren-Kessel is aangehouden als verdachte. Hier lees je het hele verhaal:

Lees ook Alle voetbalwedstrijden afgelast vanwege overlijden 18-jarige Lars

Een alternatief genezer in Waalre biedt uitbehandelde kankerpatiënten dure, onbewezen therapieën aan in zijn nieuwe kliniek Feel Good Care. Dit gebeurt nadat zijn vorige kliniek werd gesloten na een kritisch inspectierapport. De Inspectie is op de hoogte maar kan niet ingrijpen omdat het formeel een nieuwe zorgaanbieder betreft. Lees hier het verhaal:

De Oosterhoutse atlete Marit Griep (21) mag zich op 14 december laten zien op het EK Cross Country in Portugal. De geneeskundestudent combineert haar sportcarrière met haar studie en heeft een voorliefde voor modderige parcoursen. Check het hier:

Lees ook Deze sportieve arts in opleiding geniet van afzien in de modder

De dierenwinkel Zooplus verkoopt runderoren die volgens de verpakking uit de EU komen, maar in werkelijkheid uit Turkije blijken te komen. Dit roept vragen op over dierenwelzijn, aangezien Turkije bekend staat om controversiële praktijken in de vee-industrie. Hier lees je het hele verhaal:

Boswachter Frans Kapteijns deelt zijn natuurkennis en bespreekt deze week onder meer een zeldzame bosloofslak, een tweetandschildwants en een reuzenhooiwagen. Lees hier zijn analyse: