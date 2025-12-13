Doelpuntenfestijn in Eindhoven, PSV harkt 3 punten binnen tegen Heracles

PSV heeft met pijn en moeite weten te winnen van Heracles. In een spectaculaire wedstrijd, waarin drie penalty's werden gegeven, kwamen de Eindhovenaren zaterdagavond op 2-0 voorsprong. Daarna gaven ze het helemaal weg en kwam Heracles twee keer op gelijke hoogte. Uiteindelijk was Guus Til de redder voor PSV: hij zette de eindstand op 4-3.

Peter Bosz had opnieuw een paar wisselingen in de opstelling doorgevoerd. Zo begon Armando Obispo dit keer in de basis en startte Ricardo Pepi in de spits. Voor de wedstrijd werd stilgestaan bij alle PSV'ers die de club ontvallen zijn. Zo was er een minuut applaus en werd er een prachtig spandoek getoond ter ere van oprichter Frits Philips, die twintig jaar geleden overleed.

Armando Obispo kopte na een half op goal, maar zijn poging werd gered door Timo Jansink. De daaropvolgende corner werd wederom door Obispo gekopt, maar ditmaal tegen de arm van een Heraclied en dus ging de bal voor de tweede keer op de stip. Deze keer was het de beurt aan Ismael Saibari en ook hij schoot de bal tegen de touwen.

Een goede combinatie tussen Dennis Man en Guus Til zorgde ervoor dat de laatstgenoemde alleen op de keeper afkon in minuut 19. Echter werd Til, vlak voordat hij wilde schieten, naar de grond gewerkt en dus ging de bal op de stip. Damon Mirani was de dader, hij kreeg geel van scheidsrechter Alex Bos, al was een rode kaart ook niet gek geweest. En zoals een echte spits dan zijn verantwoordelijkheid neemt, schoot Ricardo Pepi vanaf elf meter koeltjes binnen.

Derde penalty Het leek een makkelijke avond te worden in het Philips Stadion. PSV hoefde niet al te veel intensiteit in de wedstrijd te leggen en Heracles kwam maar een enkele keer voor de Eindhovense goal, dit zónder echt gevaarlijk te worden. Tot enkele seconden voor rust, toen de scheidsrechter naar het VAR-scherm geroepen werd.

Eerst werd gedacht dat PSV een derde penalty zou krijgen, nadat Anass Salah-Eddine enkele seconden eerder een handsbal claimde. Maar eenmaal bij het scherm bleek het te gaan om een handsbal van Mauro Júnior in eigen zestien, waardoor Heracles een penalty kreeg. Ex-FC Den Bosch spits Jizz Hornkamp ging achter de bal staan en scoorde de aansluitingstreffer, waardoor PSV toch nog op moest gaan letten in de tweede helft.

Heracles pakt initiatief

Dennis Man schoot kort na rust op de lat en PSV was op zoek naar de 3-1. Alleen kwam Heracles in de zestigste minuut uit het niets op gelijke hoogte. Hornkamp legde de bal af op invaller Luka Kulenović, die de 2-2 binnentikte. En dus moest PSV ineens aan de bak, terwijl er kort voor rust nog niks aan de hand leek.

Het was alleen niet de thuisploeg, maar de club uit Almelo die het initiatief pakte. PSV-keeper Matej Kovar moest drie prachtige reddingen maken om te voorkomen dat Heracles op voorsprong kwam. Gelukkig voor de aanwezige fans had de keeper aan de andere kant een mindere dag en viel een, op het oog, houdbaar schot van Joey Veerman in het netje.

Wie dacht dat PSV er nu wel was, had het goed mis. Nog geen vijf minuten later stond het alweer 3-3. Invaller Couhaib Driouech gaf een ziekenhuisbal op eigen helft, waarna Jizz Hornkamp zijn tweede op het scorebord zette.

Til redt PSV

En ook dat was niet de laatste goal. Want als PSV gered moet worden, is er altijd nog één man die dit seizoen in bloedvorm verkeert. Na een rush van Sergiño Dest over de rechterflank vond hij in de zestien de topscorer van PSV, Guus Til. En bij de 27-jarige zijn dat soort ballen eigenlijk altijd raak dit seizoen. Zo ook nu: hij schoof de bal rustig in de onderhoek.

Toen scheidsrechter Alex Bos een kwartier later voor de laatste keer floot, voelde je de opluchting door het Philips Stadion gaan. PSV maakte het zichzelf zaterdag onnodig moeilijk, maar toonde ook veerkracht door telkens terug te komen en uiteindelijk met de drie punten aan de haal te gaan.

Dinsdag wacht alweer de volgende wedstrijd voor de koploper van de Eredivisie. Dan komt amateurteam G.V.V.V. op bezoek in Eindhoven voor een wedstrijd in de EuroJackpot KNVB Beker.