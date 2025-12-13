PSV met pijn en moeite langs Heracles in doelpuntenfestijn vol penalty's

PSV heeft met pijn en moeite weten te winnen van Heracles. In een spectaculaire wedstrijd, waarin drie penalty's werden gegeven, kwamen de Eindhovenaren zaterdagavond op 2-0 voorsprong maar gaven ze het daarna helemaal weg. Heracles kwam twee keer op gelijke hoogte, maar uiteindelijk was Guus Til de redder en zette hij de eindstand op 4-3.

Peter Bosz zou Peter Bosz niet zijn als hij weer een paar wisselingen in de opstelling in petto had. Zo begon Armando Obispo ditmaal in de basis en startte Ricardo Pepi in de spits. Voor de wedstrijd werd er stilgestaan bij alle ontvallen PSV'ers. Zo was er een minuut applaus en werd er een prachtig spandoek getoond ter ere van oprichter Frits Philips, die twintig jaar geleden overleed.

Een goede combinatie tussen Dennis Man en Guus Til zorgde ervoor dat de laatstgenoemde alleen op de keeper afkon in minuut 19. Echter werd Til, vlak voordat hij wilde schieten, naar de grond gewerkt en dus ging de bal op de stip. Damon Mirani was de dader en ontving geel van scheidsrechter Alex Bos, al was een rode kaart ook niet gek geweest. En zoals een echte spits dan zijn verantwoordelijkheid neemt, schoot Ricardo Pepi vanaf elf meter koeltjes binnen.

Armando Obispo kopte na een half op goal, maar zijn poging werd gered door Timo Jansink. De daaropvolgende corner werd wederom door Obispo gekopt, maar ditmaal tegen de arm van een Heraclied en dus ging de bal voor de tweede keer op de stip. Deze keer was het de buurt aan Ismael Saibari en ook hij schoot de bal tegen de touwen.

Derde penalty

Het leek een makkelijke avond te worden in het Philips Stadion. PSV hoefde niet al te veel intensiteit in de wedstrijd te leggen en Heracles kwam maar een enkele keer voor de Eindhovense goal, zonder echt gevaarlijk te worden. Tot enkele seconden voor rust, toen de scheidsrechter naar het VAR-scherm geroepen werd.