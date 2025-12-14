Advertentie
112-nieuws: Motorcrosser overleden bij ongeluk • Kapot spoor: hele dag één sprinter per uur tussen Oss en Den Bosch
Vandaag om 10:29
In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
Liveblog
10:29
Motorcrosser overleden bij ongeluk
Een motorcrosser is zondagochtend overleden bij een ongeluk op de Noordstraat in Wanroij. Hier was geen ander verkeer bij betrokken.
10:19
Kapot spoor: hele dag één sprinter per uur tussen Oss en Den Bosch
Tussen Oss en Den Bosch rijdt zondag maar één sprinter per uur. Dat vanwege een kapot spoor dat pas in de nacht van zondag op maandag wordt hersteld, meldt ProRail.
09:14
A59 uren dicht na ongeluk bij knooppunt Hooipolder
De A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel was zondagochtend uren afgesloten bij knooppunt Hooipolder na een ongeluk.
08:29
Auto botst op boom in Odiliapeel
Een auto is zaterdagnacht op een boom naast een weg in Odiliapeel gebotst. In de auto zaten vijf mensen. Zij zijn, uit voorzorg, in de ambulance nagekeken.
06:11
Automobilist (18) onder invloed en zonder rijbewijs gestopt
Een 18-jarige automobilist is zaterdagnacht in Tilburg gestopt door agenten van de verkeerspolitie. De man viel de agenten op omdat hij op een nogal 'sportieve manier' een bocht nam.
06:01
Agenten stoppen hardrijder in Sint-Michielsgestel
Een automobilist moest zaterdagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de politie Meierij. Agenten zagen de man met een snelheid van ruim 70 kilometer per uur over drempels op de Bosscheweg in Boxtel rijden. Daar geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.
