112-nieuws: Motorcrosser overleden bij ongeluk • Kapot spoor: hele dag één sprinter per uur tussen Oss en Den Bosch

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

10:29 Motorcrosser overleden bij ongeluk Een motorcrosser is zondagochtend overleden bij een ongeluk op de Noordstraat in Wanroij. Hier was geen ander verkeer bij betrokken. Lees verder

10:19 Kapot spoor: hele dag één sprinter per uur tussen Oss en Den Bosch Tussen Oss en Den Bosch rijdt zondag maar één sprinter per uur. Dat vanwege een kapot spoor dat pas in de nacht van zondag op maandag wordt hersteld, meldt ProRail. Lees verder

09:14 A59 uren dicht na ongeluk bij knooppunt Hooipolder De A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel was zondagochtend uren afgesloten bij knooppunt Hooipolder na een ongeluk. Lees verder

08:29 Auto botst op boom in Odiliapeel Een auto is zaterdagnacht op een boom naast een weg in Odiliapeel gebotst. In de auto zaten vijf mensen. Zij zijn, uit voorzorg, in de ambulance nagekeken. Lees verder

06:11 Automobilist (18) onder invloed en zonder rijbewijs gestopt Een 18-jarige automobilist is zaterdagnacht in Tilburg gestopt door agenten van de verkeerspolitie. De man viel de agenten op omdat hij op een nogal 'sportieve manier' een bocht nam. Lees verder