Bosz vergelijkt PSV met een BMW: 'Die moet in de winter ook goed rijden'

Peter Bosz heeft zich gestoord aan de manier waarop PSV zaterdagavond de voorsprong tegen Heracles uit handen gaf. Zijn ploeg won de competitiewedstrijd in Eindhoven met moeite 4-3, terwijl PSV al snel op een 2-0 voorsprong stond. Heracles kwam daarna tweemaal langszij. Aanvoerder Jerdy Schouten spreekt van 'gewoon een mindere wedstrijd' en geeft zijn team complimenten voor de getoonde veerkracht.

Dat Heracles zo vaak scoorde, had niks met de keeper van PSV te maken. Bosz deelt zelfs een compliment uit aan zijn sluitpost na de wedstrijd: "We moeten Matej Kovar bedanken, want die heeft een paar prachtige reddingen gemaakt, wauw!" Schouten is trots op het hele elftal: "Complimenten aan het team dat we het alsnog winnen, want zo'n comeback van Heracles is toch een mentale klap."

"Waar ik me aan stoor is dat wij een halfuur heel goed voetballen, maar dat niet doortrekken. Ik verwacht van de jongens dat ze een zo'n wedstrijd topclubwaardig uitspelen", stelde Bosz na de wedstrijd. PSV zag Heracles na de 2-0 voorsprong op 2-2 komen, waarna het ook nog even 3-3 stond. Uiteindelijk redde Guus Til PSV door de winnende 4-3 binnen te schieten.

Rust nodig?

PSV heeft nog twee wedstrijden te gaan tot de winterstop, een nodige break voor de spelers: "De vermoeidheid zit er bijna elke week wel in als je zoveel wedstrijden speelt. Maar dat hoort erbij", zegt Schouten. Peter Bosz wil niks weten van vermoeidheid: "Wij willen een topclub zijn, dan speel je veel wedstrijden. Wij willen ver komen in de Champions League. Als je een BMW rijdt, dan moet die ook in de winter goed rijden, want dat is een topmerk."

Waar het verval dan wel aan lag, weet de 28-jarige aanvoerder van PSV ook niet: "Het is moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Het kan ook dat het een avond gewoon wat minder was."

Penaltynemer

Veelbesproken na de wedstrijd was de arbitrage. Scheidsrechter Alex Bos legde de bal liefst drie keer op stip. Bij de eerste werd Guus Til omvergeduwd ,terwijl hij alleen op de keeper afging. De scheidsrechter trok geel, maar veel mensen vonden die overtreding een rode kaart waard. "Ik heb al hartstikke veel moeite met de handsbalregel. Ik weet niet of het een rode kaart was." Ricardo Pepi verzilverde de eerste pingel, maar gaf de tweede aan Ismael Saibari: "Pepi is onze eerste strafschoppennemer. Als hij er niet is, neemt Perisic ze en de derde is Saibari. Maar misschien dat Pepi geen tweede wilde nemen, dat moeten ze onderling dan beslissen."

Zondagmiddag staat de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord op het programma. PSV staat bovenaan in de Eredivisie en het gat met nummer twee Feyenoord is momenteel negen punten. Schouten heeft wel een voorkeur voor een winnaar zondag: "Ik ga wel even zitten voor de Klassieker, ik denk dat je kan inschatten wat ik hoop dat het gaat worden. Een grotere voorsprong op de ranglijst."