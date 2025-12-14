Twee jongeren zwaargewond bij ongeluk, moesten uit de auto worden bevrijd
Twee jongeren zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Steeg tussen Heeswijk-Dinther en Schijndel. Het ging mis rond kwart over twee 's nachts, toen het erg mistig was. De politie vermoedt dat die mist een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.
De auto - waarin in totaal vier jongeren zaten - kwam vanuit de richting Heeswijk-Dinther en raakte, waarschijnlijk door de zeer dichte mist, van de weg. De auto belandde in de berm en kwam zijwaarts tegen een boom aan de linkerkant van de weg tot stilstand.
Twee jongeren - een 18-jarige uit Veghel en een 17-jarige uit Uden - konden zelf uit de auto komen en zijn ter controle maar een ziekenhuis gebracht. Twee anderen - een 17-jarige uit Venlo en een 18-jarige uit Sint-Oedenrode - moesten door de brandweer uit de zwaar beschadigde auto worden bevrijd. Bij een van hen duurde de reddingsactie bijna anderhalf uur. De auto moest eerst met een lier van de boom worden losgetrokken en weer op de wielen worden gezet. Pas daarna kon de brandweer het slachtoffer eruit krijgen.
De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Uden en Den Bosch en naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. In totaal werden vanwege de ernst van de situatie vijf ambulances en twee traumahelikopters opgeroepen. Vanwege de dichte mist konden de heli's echter niet opstijgen. Een traumateam kwam daarom met een auto naar de Steeg.
De Steeg was vanwege het ongeluk urenlang afgesloten voor al het verkeer.
De exacte leeftijden van de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het zou gaan om jongeren uit onder meer Uden, Sint-Oedenrode en Venlo.
Een bergingsbedrijf heeft de auto meegenomen. En de brandweer heeft de boom waartegen de auto tot stilstand kwam omgezaagd. Deze was al grotendeels omgevallen. De politie doet onderzoek en bekijkt of de bestuurder van de auto onder invloed was van alcohol of drugs.