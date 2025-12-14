Twee jongeren zwaargewond bij ongeluk, moesten uit de auto worden bevrijd

Twee jongeren zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Steeg tussen Heeswijk-Dinther en Schijndel. Het ging mis rond kwart over twee 's nachts, toen het erg mistig was. De politie vermoedt dat die mist een rol heeft gespeeld bij het ongeluk.

De auto - waarin in totaal vier jongeren zaten - kwam vanuit de richting Heeswijk-Dinther en raakte, waarschijnlijk door de zeer dichte mist, van de weg. De auto belandde in de berm en kwam zijwaarts tegen een boom aan de linkerkant van de weg tot stilstand.

Twee jongeren - een 18-jarige uit Veghel en een 17-jarige uit Uden - konden zelf uit de auto komen en zijn ter controle maar een ziekenhuis gebracht. Twee anderen - een 17-jarige uit Venlo en een 18-jarige uit Sint-Oedenrode - moesten door de brandweer uit de zwaar beschadigde auto worden bevrijd. Bij een van hen duurde de reddingsactie bijna anderhalf uur. De auto moest eerst met een lier van de boom worden losgetrokken en weer op de wielen worden gezet. Pas daarna kon de brandweer het slachtoffer eruit krijgen.