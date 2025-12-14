Van der Poel maakt rentree in het veld na pas twee echte crosstrainingen

Liefhebbers hebben er naar uitgekeken: de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld. Zondagmiddag is het zover. Dan verschijnt de alleskunner op de fiets voor het eerst dit seizoen aan de start van een veldrit. In het Belgische Namen verwacht Van der Poel meteen mee te kunnen strijden voor de winst, zo gaf hij in de aanloop naar de wedstrijd aan.

"Ik ben misschien nog een procentje minder dan vorig jaar", liet hij vrijdag weten via zijn ploeg Alpecin Premier Tech. Van der Poel nam na het WK mountainbiken in september een maand rust en werkte vervolgens in België en Spanje aan zijn conditie. Hij rijdt dit seizoen twaalf of dertien veldritten en beschouwt het WK in het Zeeuwse Hulst als zijn grote doel.

Daar kan de 30-jarige wielrenner voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden, een absoluut record. Nu deelt Van der Poel dat record nog met de Belg Erik De Vlaeminck. Allebei wonnen ze zeven wereldtitels in het veld. "Het WK is altijd mijn grote doel", zei Van der Poel eerder al. "Dat ik nu een record kan pakken, is een rechtstreeks gevolg. Niet een doel op zich."



De race voor de mannen in Namen start zondagmiddag om drie uur. De vrouwen rijden daarvoor, vanaf half twee, hun wedstrijd. Bij de vrouwen horen naast Europees kampioen Inge van der Heijden uit Schaijk en Aniek van Alphen uit Bladel ook de Nederlandse rensters Lucinda Brand, Ceylin de Carmen Alvarado en Puck Pieterse tot de kanshebbers.