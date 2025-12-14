Politie heeft vader van gewonde kinderen in Moergestel nog niet gesproken

De politie heeft de vader van de twee kinderen die zwaargewond zijn gevonden in een huis in Moergestel nog niet gesproken. Dat laat een woordvoerder van de politie zondag weten. Volgens haar is het onderzoek naar wat er is gebeurd nog volop gaande.

De politie vond de kinderen, die in ieder geval jonger zijn dan tien jaar, zaterdagavond in een woning aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel. Ze hadden steekwonden. Hoe de kinderen er momenteel aan toe zijn, weet de politiewoordvoerder niet.

De vader van de kinderen was eerder op de avond als spookrijder betrokken bij een ongeluk op de A58. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of hij een rol heeft gespeeld bij de verwondingen van de kinderen.

De politiewoordvoeder weet niet of al is gesproken met de moeder van de kinderen, die mogelijk in het buitenland verblijft. Bij het ongeluk op de A58 waren minimaal vier auto's betrokken. Alleen de vader is naar het ziekenhuis gebracht. Andere betrokkenen raakten lichtgewond.

Buurt reageert geschokt

In de buurt van het huis waar de kinderen werden gevonden, wordt zondagochtend geschrokken gereageerd. Een man zegt: "Het is onwerkelijk, we kenden ze niet. Ze woonden hier nog maar een paar weken. Je kent dit soort verschrikkelijke verhalen uit het nieuws, maar je schrikt echt als het dan bij je in de straat gebeurt."

Buurtbewoners vertellen ook dat er een kettingzaag aan te pas moest komen voor agenten zaterdag het huis binnen konden gaan.