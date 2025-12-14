Navigatie overslaan
Bestuurder van motor overleden bij ongeluk

Vandaag om 10:29 • Aangepast vandaag om 14:54

De bestuurder van de crossmotor is zondagochtend overleden bij een ongeluk op de Noordstraat in Wanroij.  Hier was geen ander verkeer bij betrokken.

Details ontbreken vooralsnog. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De Noordstraat werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer.

Technisch gezien gaat het in het dit geval om een enduromotor. Die zijn robuuster en zwaarder dan crossmotoren. De berijders richten zich vaak op lange, uitdagende off-road ritten die uithoudingsvermogen en navigatie vereisen, vaak met stukken over de openbare weg.

Hoe het ongeluk in Wanroij kon gebeuren, wordt onderzocht (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Onderzoek moet duidelijk maken hoe het dodelijke ongeluk in Wanroij kon gebeuren (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Op een boom langs de Noorstraat in Wanroij is schade te zien (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
