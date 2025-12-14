Bestuurder van motor overleden bij ongeluk

De bestuurder van de crossmotor is zondagochtend overleden bij een ongeluk op de Noordstraat in Wanroij. Hier was geen ander verkeer bij betrokken.

Details ontbreken vooralsnog. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, wordt onderzocht. De Noordstraat werd na het ongeluk afgesloten voor verkeer.

Technisch gezien gaat het in het dit geval om een enduromotor. Die zijn robuuster en zwaarder dan crossmotoren. De berijders richten zich vaak op lange, uitdagende off-road ritten die uithoudingsvermogen en navigatie vereisen, vaak met stukken over de openbare weg.