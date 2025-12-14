Familie van spookrijder (49) tipte politie over zijn twee kinderen

Familieleden van de spookrijder op de A58 tipten de politie zaterdagavond na het ongeluk dat hij veroorzaakte over zijn twee kinderen. Toen bleek dat zijn twee kinderen niet bij hem waren, ging de politie naar het huis van de 49-jarige man aan de Janus Rooijakkersstraat in Moergestel. Daar vond ze de twee zwaargewonde kinderen, een meisje en een jongen.

De kinderen, beiden in elk geval jonger dan tien jaar, werden met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ze hadden steekwonden. De vader reed rond zes uur in tegengestelde richting op de A58. Hij kwam in botsing met meerdere voertuigen. De vader raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is aanspreekbaar, zo gaf de politie zondagochtend aan.

Over de situatie van de kinderen zegt de politie zondag niks. De inzittenden van de andere betrokken voertuigen bij het ongeluk op de A58 raakten ook gewond, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis.

Onderzoek in volle gang

De politie is een groot onderzoek gestart naar zowel het ongeluk op de A58 als het incident met de kinderen. Daarbij wordt de mogelijke betrokkenheid van de vader ook onderzocht. Hij wordt later zondag verhoord.

Getuigen worden gehoord, camerabeelden worden veiliggesteld en bekeken, digitaal onderzoek wordt verricht en de Forensische Opsporing doet uitgebreid sporenonderzoek, zo laat de politie zondag weten.