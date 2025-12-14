Ongeluk op het spoor, geen treinen rondom Eindhoven

AdvertentieOngeluk op het spoor, geen treinen rondom Eindhoven in Boxtel Vandaag om 16:58 • Aangepast vandaag om 19:58Hulp bij lezenBij het spoor in Boxtel is zondagmiddag een aanrijding gebeurd. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven en tussen Den Bosch en Eindhoven.Geschreven doorRedactieDe aanrijding gebeurde rond half vijf. Volgens de NS rijden er tot ten minste zes uur geen treinen.Lees ookTreinpassagier komt op spoor terecht en raakt zwaargewondAdvertentieAdvertentieApp ons!Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.