Ongeluk op het spoor, geen treinen rondom Eindhoven

Vandaag om 16:58 • Aangepast vandaag om 19:58

Bij het spoor in Boxtel is zondagmiddag een aanrijding gebeurd. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven en tussen Den Bosch en Eindhoven.

Redactie

De aanrijding gebeurde rond half vijf. Volgens de NS rijden er tot ten minste zes uur geen treinen.

