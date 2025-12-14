Getuigen Stint-drama en spookachtig kerkhof: dit gebeurde er deze week

Van emotionele getuigenverklaringen in de zaak van het ongeluk met de Stint tot een vergeten misdadigerskerkhof. Dit zijn de drie verhalen die je deze week gelezen moet hebben.

De rechtbank in Den Bosch heeft deze week meerdere emotionele getuigenverklaringen gehoord in de Stint-zaak van ouders en overlevenden. Een overlevende van het ongeluk, de 11-jarige Indy van Hees, sprak de rechtbank toe. Ze verloor bij het ongeluk in 2018 haar twee zusjes bij het drama en raakte zelf zwaargewond. Ze moet nog dagelijks leven met fysieke en mentale pijn. Haar boodschap aan de verdachten was duidelijk: 'Door jullie nalatigheid, leugens en onverantwoordelijkheid kon dit ongeluk gebeuren.' Hier lees je het hele verhaal.

De rechtbank in Den Bosch boog zich deze week ook over de zaak van Wesley W. De voormalig onderwijsondersteuner staat terecht voor het seksueel misbruiken van twintig jonge kinderen. Tijdens de zitting werden schokkende details besproken over misbruik op een basisschool in Helmond en bij gezinnen waar hij oppaste. Ouders maakten gebruik van hun spreekrecht en richtten zich emotioneel tot de verdachte. Zij beschreven de blijvende schade bij hun kinderen en spraken hun woede en onbegrip uit. Wesley W. luisterde zichtbaar aangeslagen en verklaarde dat hij zich schaamt en spijt heeft. Lees hier het hele verhaal.

