Treinpassagier komt op spoor terecht en raakt zwaargewond

Bij een ongeluk op het perron van het station in Boxtel is zondag een persoon zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van ProRail was de persoon net uit de trein gestapt. Vervolgens is het slachtoffer op de een of andere manier van het perron op het spoor terechtgekomen en vervolgens door diezelfde trein geraakt.

Traumahelikopter komt ter plaatse

Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie en ProRail kunnen nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.

Na het ongeval werd een traumahelikopter opgeroepen, ook de brandweer en meerdere politie-eenheden kwamen naar het station.

Onderzoek naar toedracht

Tot zes uur reden er geen treinen tussen Tilburg en Eindhoven en tussen Den Bosch en Eindhoven. Het treinverkeer is daarna weer opgestart.

Er wordt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd. Volgens de woordvoerder van ProRail is zelfdoding uitgesloten.