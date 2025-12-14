Auto met chihuahua aan boord crasht na stapvoets rijden op snelweg

Een oudere man is zondagavond gewond geraakt nadat hij mogelijk stapvoets over de A58 reed. Volgens getuigen kon een automobilist de man in de Suzuki Alto bij Gilze niet ontwijken en botste achter op de auto. Vervolgens werd de tweede wagen ook geraakt door een achteropkomende auto.

De bestuurder raakte bekneld in zijn auto, de brandweer heeft de deuren eruit geknipt zodat de man kon worden bevrijd. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hij had ook een chihuahua in z'n auto. De politie heeft zich ontfermd over het diertje.

De auto is zo'n driehonderd meter verderop tot stilstand gekomen tegen een vangrail. De achterkant van de Suzuki zit volledig in elkaar.

Rijden met een thuiskomertje

De twee andere bestuurders zijn ter plaatse gecontroleerd en hoefden niet naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt waarom de man stapvoets op de snelweg reed. Op de auto zat een zogeheten 'thuiskomertje', dat is een reservewiel waarmee je niet harder dan tachtig kilometer per uur mag rijden.

Verkeer staat anderhalf uur stil

Het ongeluk gebeurde op de A58 van Breda naar Tilburg tussen de afrit Gilze en Goirle. Het verkeer kwam ruim anderhalf uur stil te staan omdat de snelweg volledig werd afgesloten.

Na anderhalf uur werd het verkeer langs het ongeluk geleid. Daarna is de snelweg opnieuw afgesloten voor al het verkeer.