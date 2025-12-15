Navigatie overslaan

Brand in centrum Eindhoven: 3 horecazaken en appartementencomplex ontruimd

Vandaag om 05:22 • Aangepast vandaag om 05:39
Hulpdiensten rukten massaal uit vanwege de brand bij restaurant Sopranos in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Aan het Stationsplein in Eindhoven brak zondagnacht brand uit in de spoelkeuken van restaurant Sopranos. Er waren vlammen en er was zwarte rook te zien, onder meer vanaf het dak. 

De rook trok naar gebouwen naast het restaurant en over het Stationsplein. Drie horecazaken en een appartementencomplex werden daarop ontruimd. De brandweer zette veel materieel in om het vuur te bestrijden. 

Na een tijdje had de brandweer het vuur onder controle, maar de schade zou flink zijn. Meerdere horecapanden zouden rook- en roetschade hebben opgelopen. De verwachting is dat deze voorlopig niet open zullen gaan. Het zou naast Sopranos gaan om Tokyo by night, en Giornale. Ook drong rook binnen in het naastgelegen appartementencomplex. 

Het gebied tussen het centraal station en bioscoop Pathé werd vanwege de brand door de politie met lint afgezet.

De brand zou zijn uitgebroken in de spoelkeuken van restaurant Sopranos (foto: Persbureau Heitink).
Vanwege de brand bij Sopranos in Eindhoven werd besloten horecazaken en een appartementencomplex te ontruimen (foto: Persbureau Heitink).
Bij de brand bij restaurant Sopranos in Eindhoven kwam veel rook vrij (foto: Persbureau Heitink).
Het gebied tussen het Stationsplein en bioscoop Pathé werd vanwege de brand bij Sopranos in Eindhoven afgezet (foto: Persbureau Heitink).
Of bij de brand bij Soranos in Eindhoven iemand gewond is geraakt, is vooralsnog niet bekendgemaakt (foto: Persbureau Heitink).
