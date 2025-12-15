Brand in centrum Eindhoven: 3 horecazaken en appartementencomplex ontruimd

Aan het Stationsplein in Eindhoven brak zondagnacht brand uit in de spoelkeuken van restaurant Sopranos. Er waren vlammen en er was zwarte rook te zien, onder meer vanaf het dak.

De rook trok naar gebouwen naast het restaurant en over het Stationsplein. Drie horecazaken en een appartementencomplex werden daarop ontruimd. De brandweer zette veel materieel in om het vuur te bestrijden.

Na een tijdje had de brandweer het vuur onder controle, maar de schade zou flink zijn. Meerdere horecapanden zouden rook- en roetschade hebben opgelopen. De verwachting is dat deze voorlopig niet open zullen gaan. Het zou naast Sopranos gaan om Tokyo by night, en Giornale. Ook drong rook binnen in het naastgelegen appartementencomplex.

Het gebied tussen het centraal station en bioscoop Pathé werd vanwege de brand door de politie met lint afgezet.