Politieauto betrokken bij ongeluk in De Heen, een gewonde

Vandaag om 05:55 • Aangepast vandaag om 06:11
De politieauto raakte bij het ongeluk in De Heen zwaar beschadigd (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Een politieauto was zondagavond betrokken bij een botsing op de Zeelandweg-Oost bij De Heen. De politieauto raakte een auto op de kruising met de Schansdijk. Hierbij raakte iemand gewond. het slachtoffer is naar een ziekenhuis gebracht. 

Mogelijk was de politieauto met spoed onderweg naar een melding van een voertuig die in het water was beland in Steenbergen. Vanwege onderzoek naar het ongeluk werd de Zeelandweg-Oost tijdelijk afgesloten voor het verkeer.

