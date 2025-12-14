Eindelijk weer een punt voor NAC, in eigen huis gelijk tegen FC Utrecht

NAC Breda heeft na vier nederlagen op rij zondag weer eens een punt gepakt in de Eredivisie. De thuiswedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in 1-1. NAC blijft met 13 punten op de voorlaatste plaats staan en ontvangt komende zaterdag hekkensluiter Telstar, dat na zestien speelronden 12 punten heeft.

NAC kwam in de 20e minuut op voorsprong uit een hoekschop. Het was een bijzondere variant, waarbij drie spelers betrokken waren. Raul Paula nam de hoekschop kort en na een tikje breed werd de doorgelopen Paula in de diepte aangespeeld. De 21-jarige Duitse aanvaller schoot raak in de verre hoek: 1-0.

Het thuispubliek kon maar even van de voorsprong genieten. FC Utrecht scoorde in de 25e minuut ook uit een hoekschop, genomen door Soufian El Karouani. Dani de Wit liep weg bij zijn tegenstander en kopte raak: 1-1.

Na rust gingen beide ploegen op zoek naar de winst. NAC-verdediger Cherrion Valerius was in de blessuretijd dicht bij de winst. Hij kopte uit een vrije trap van dichtbij tegen keeper Vasilis Barkas aan. Rio Hillen schoot daarna nog net naast voor NAC.