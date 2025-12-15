Waarom de kerstborrel meer is dan gezelligheid: 'Moment voor brutale vraag'

“Het komt regelmatig voor dat kerstborrels op het werk een beetje uit de hand lopen”, begint Van den Berg lachend. Volgens haar is dat heel goed te verklaren. “Mensen willen het jaar feestelijk afsluiten en doen dat ieder op hun eigen manier. De één pakt uit met een mooie jurk, de ander met een iets te royale hoeveelheid alcohol.”



Vooral dat laatste hoort ze maar al te vaak terug. “Overmatig alcoholgebruik loopt niet altijd goed af. Je hersenen schakelen als het ware naar een andere stand en je persoonlijke grenzen vervagen.”



Externe locatie

Een kerstborrel vindt vaak plaats op een externe locatie, weg van de vertrouwde werkvloer waar collega’s elkaar dagelijks zien. Dat heeft volgens de gedragspsycholoog duidelijk invloed op ons gedrag. “Je wordt er wat losser van”, erkent ze. “Je stapt toch net iets makkelijker af op die collega op wie je al een tijdje een oogje hebt.”



Brutale vraag

Toch hoeft de kerstborrel niet per se een verkeerd moment te zijn om een wat brutalere vraag te stellen. “Als je bijvoorbeeld op zoek bent naar een andere functie of een salarisverhoging, kan het juist slim zijn om tijdens de borrel voorzichtig wat te slijmen bij je manager”, legt Van den Berg uit. “Op die manier bereid je zijn hersenen alvast een beetje voor op het gesprek dat later nog gaat komen.”



Wel is het volgens haar verstandig om niet te lang te wachten met het aansnijden van zo’n onderwerp. “Hoe langer je wacht, hoe meer alcohol iedereen op heeft. En dan kan zo’n gesprek ineens verkeerd vallen.”



Teambuilding

Van den Berg vindt het jammer dat er in veel bedrijven maar één echte borrel per jaar wordt georganiseerd. “Want zo'n gelegenheid is juist het perfecte moment voor teambuilding. Het zijn momenten waarop je waardering kunt uitspreken naar collega’s en dat schept een band.”



Tot slot heeft Van den Berg nog een tip met een knipoog voor alle vrouwen. “Doe rode lipstick op”, zegt ze lachend. “Dan komen alle mannen vanzelf naar je toe.”