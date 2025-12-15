Gesjoemel met rapport over remmen van de Stint: hoge straffen mogelijk

De Stint-ondernemers hebben na het dodelijke ongeluk met de elektrische bolderkar in Oss een Duits keuringrapport 'op een kwalijke manier gemanipuleerd'. Dat stelt de officier van Justitie (OvJ) maandag op de vierde zittingsdag van de Stint-Zaak in de rechtbank in Den Bosch.

Op 20 september 2018 kwamen Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) om het leven nadat de elektrische bolderkar waarin zij zaten werd geschept door een trein op een spoorwegovergang in Oss. De begeleidster en de toen 11-jarige Indy raakten zwaargewond. Gesjoemel met de remtesten

Uit verschillende onderzoeken van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en TNO bleek dat de remvertraging niet naar behoren werken. Na het ongeluk in Oss lieten de verdachten remproeven uitvoeren door de Duitse keuringsorganisatie TÜV Süd. Bij de eerste test in oktober 2018 haalde de onderzochte Stint de wettelijke remvertraging niet. In november volgde een nieuwe test, waarbij de verdachten de software zouden hebben aangepast. TÜV heeft het rapport ingetrokken en de verdachten verboden het rapport nog te gebruiken. De Stint-ondernemers zouden de gemanipuleerde resultaten toch hebben ingebracht in bestuursrechtelijke procedures, waarmee ze zich volgens het OM schuldig maakten aan valsheid in geschrifte.

"Ze wisten dat de Stint de remvertraging niet haalde", zegt de OvJ. "In de handleiding stonden remwegen die amper gehaald kunnen worden. Ze hebben het niet goed kunnen remmen van de Stint niet gedeeld met de klanten die kinderen vervoeren." Hoge straffen

De verdachten hangen zware straffen boven het hoofd. Hen wordt namelijk verweten artikel 174 en 175 van het Wetboek van Strafrecht te hebben overtreden door het te koop aanbieden van waren, wetende dat deze schadelijk kunnen zijn. Daarbij zouden ze dit schadelijke karakter hebben verzwegen. Als dit iemands dood tot gevolg heeft, zoals bij het Stint-ongeluk het geval was, kan de schuldige worden gestraft met een levenslange gevangenisstraf, een tijdelijke straf van maximaal dertig jaar of een geldboete van maximaal 103.000 euro. Wat de uiteindelijke strafeis wordt, wordt maandag aan het einde van de middag bekend. Illegaal op de weg

In 2011 kwam de Stint op de markt, met toestemming van de minister om de weg op te gaan. Daarbij werd wel gezegd, dat zodra er iets aangepast werd, dit gemeld moest worden en het voertuig opnieuw gekeurd zou moeten worden. In 2014 kwam een nieuwe versie van de Stint op de markt, in tegenstelling tot de afspraken is die niet gekeurd. "En dus is elke Stint uit 2014 die op de weg reed een illegaal voertuig", zegt de Officier van Justitie die maandag het requisitoir houdt en de strafeis zal uitspreken.