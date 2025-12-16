15 jaar cel en tbs dreigt voor 'monster' uit Helmond, dit is waarom

Een monster. Zo omschrijven ouders van twintig jonge kinderen de 26-jarige Wesley W. uit Helmond. Zo’n tien jaar lang misbruikte de oppas en leerkrachtondersteuner slachtoffertjes van soms pas twee jaar oud.

Deze maand – ruim een jaar nadat het grootschalige misbruik aan het licht kwam en W. gearresteerd werd – stond hij voor de rechter. Hij wordt niet alleen verdacht van het misbruiken van de kinderen, ook zou hij die handelingen nauwkeurig hebben vastgelegd op beeld.

Hoe kon het zo ver komen? Waarom werd het misbruik pas na jaren opgemerkt? En welke straf hangt Wesley W. boven het hoofd? Je ziet het in een nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

