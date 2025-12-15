Hier tank je het goedkoopst in Brabant

Wie in onze provincie zo voordelig mogelijk wil tanken, moet in Zegge zijn. Tankstation Aers Zegge is uitgeroepen tot het goedkoopste Brabantse tankstation voor E10 benzine in 2025. Automobilisten betaalden daar afgelopen jaar gemiddeld 1,806 euro per liter. Dat blijkt uit een analyse van ruim 3250 tankstations door mobiliteitsdienstverlener MultiTankcard.

De Brabantse winnaar maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Slim Tanken Award. Landelijk ging die prijs dit jaar naar tankstation Kreuze B.V. in Frederiksoord (Drenthe). Daar lag de gemiddelde E10-prijs nóg lager. In de categorie diesel won Tamoil Sluis in Zeeland.



De top van Brabant

Naast Aers Zegge staan ook Fieten Olie in Erp en de Makro in Best in de Brabantse top drie van goedkoopste E10-pompen. Voor diesel is Aers Zegge eveneens het voordeligst van de provincie, gevolgd door TinQ in Putte en opnieuw de Makro in Best.

Top 3 goedkoopste pompen E10 benzine in Noord-Brabant:

Aers Zegge in Zegge: € 1,8060

Fieten Olie in Erp: € 1,8108

Makro in Best: € 1,8193 Top drie goedkoopste dieselstations in Noord-Brabant:

Aers Zegge in Zegge: € 1,5539

TinQ in Putte: € 1,5544

Makro in Best: € 1,5725