Hier tank je het goedkoopst in Brabant
Wie in onze provincie zo voordelig mogelijk wil tanken, moet in Zegge zijn. Tankstation Aers Zegge is uitgeroepen tot het goedkoopste Brabantse tankstation voor E10 benzine in 2025. Automobilisten betaalden daar afgelopen jaar gemiddeld 1,806 euro per liter. Dat blijkt uit een analyse van ruim 3250 tankstations door mobiliteitsdienstverlener MultiTankcard.
De Brabantse winnaar maakt onderdeel uit van de jaarlijkse Slim Tanken Award. Landelijk ging die prijs dit jaar naar tankstation Kreuze B.V. in Frederiksoord (Drenthe). Daar lag de gemiddelde E10-prijs nóg lager. In de categorie diesel won Tamoil Sluis in Zeeland.
De top van Brabant
Naast Aers Zegge staan ook Fieten Olie in Erp en de Makro in Best in de Brabantse top drie van goedkoopste E10-pompen. Voor diesel is Aers Zegge eveneens het voordeligst van de provincie, gevolgd door TinQ in Putte en opnieuw de Makro in Best.
Top 3 goedkoopste pompen E10 benzine in Noord-Brabant:
Aers Zegge in Zegge: € 1,8060
Fieten Olie in Erp: € 1,8108
Makro in Best: € 1,8193
Top drie goedkoopste dieselstations in Noord-Brabant:
Aers Zegge in Zegge: € 1,5539
TinQ in Putte: € 1,5544
Makro in Best: € 1,5725
Grote verschillen
Volgens MultiTankcard zijn de regionale verschillen groot en blijven ze dat ook. Net als vorig jaar liggen de goedkoopste tankstations vooral buiten de Randstad. Dorpen in Noord- en Oost-Nederland, zoals in Drenthe en Overijssel, zijn structureel goedkoper dan stedelijke gebieden.
Opvallend is vooral het groeiende prijsverschil tussen snelwegstations en pompen daarbuiten. In 2025 waren tankstations buiten de snelweg gemiddeld bijna 20 cent per liter goedkoper. Dat verschil neemt al jaren toe.
“De kloof groeit elk jaar met zo’n twee cent per liter", zegt Patrick Roozeman, directeur van MultiTankcard. “Wie even van de snelweg afrijdt, bespaart per tankbeurt al snel meerdere euro’s. Voor veelrijders kan dat op jaarbasis honderden euro’s schelen.”
Prijzen gaan stijgen
Automobilisten moeten er rekening mee houden dat de brandstofprijzen volgend jaar weer omhoog gaan. De tijdelijke accijnsverlaging wordt in 2026 deels teruggedraaid. Daardoor stijgt de benzineprijs met ongeveer 5,5 cent per liter en diesel met 3,6 cent.