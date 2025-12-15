Hoe schattig: Beekse Bergen pronkt dankzij 'liefdeslaan' met cheetawelpjes

In Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek zijn twee cheeta’s geboren: een mannetje en een vrouwtje. Het is al de derde geboorte dit jaar. Het speciaal aangelegde 'liefdeslaantje' bij het verblijf van de dieren is de succesfactor.

De jongen werden op 20 november geboren en maken het goed. "Ze hebben de oogjes inmiddels geopend en zijn voor het eerst ontwormd", vertelt hoofd dierenverzorging Christian Meurrens. "De komende weken blijven ze nog achter de schermen om ze zoveel mogelijk rust te geven." De moeder beviel in 2024 al van vijf welpen, die het helaas niet overleefden. Daarna nam zij de moederfunctie op zich voor een welp die overkwam uit het Franse Montpellier. Het jong werd mede dankzij haar zorg succesvol grootgebracht.

Iedere geboorte telt, benadrukt een woordvoerder van de Beekse Bergen, want zowel wereldwijd als binnen het Europese managementprogramma daalt het aantal cheeta's nog steeds. In het wild leven nog maar zo’n zevenduizend cheeta’s. De grootste bedreigingen voor dit dier zijn het verlies van leefgebied en conflicten met mensen. Als coördinator van het Europese managementprogramma speelt Beekse Bergen een sleutelrol in het behoud van deze kwetsbare diersoort.

De komende weken verblijven de cheetawelpjes nog achter de schermen (foto: Beekse Bergen).