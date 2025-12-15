Advertentie
Motorrijder botst met busje op kruising in Helmond
Vandaag om 11:16 • Aangepast vandaag om 11:51
Een motorrijder en een busje met een aanhanger zijn maandagochtend op elkaar gebotst op de Helmondsingel in Helmond. Er vielen geen gewonden, maar de motor is total loss verklaard.
Het ongeval gebeurde op een kruising. De vrouw die de motor bestuurde is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de botsing.
