Grimmige sfeer in rechtbank na laatste woord misbruikverdachte Wesley W.

Tegen voormalig leerkrachtondersteuner en oppas Wesley W. (26) uit Helmond is maandag in de rechtbank in Den Bosch 15 jaar cel en tbs geëist. De Helmonder van 26 jaar wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twintig jonge kinderen. W. maakte maandag gebruik van zijn laatste woord. "Ik heb een fout gemaakt door niet eerlijk te zijn."

Het misbruik door W. duurde in totaal tien jaar. Het gebeurde in de klas op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in Helmond, en op zijn oppasadressen.

De advocaat van W. pleit voor een straf van maximaal 5 jaar. Dat zou het beste voor hem zijn, zegt ze, zodat hij daarna behandeld kan worden in een kliniek. De officier van justitie (OvJ) vindt dat 'onverteerbaar voor de ouders van de slachtoffers'. "Het kan niet zo zijn dat op 10 jaar lang misbruiken van twintig jonge kinderen een gevangenisstraf volgt van 5 jaar."

Daarom eist zij maandagmorgen in de rechtbank in Den Bosch 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

'Herhaling voorkomen'

De OvJ vindt tbs met dwangverpleging noodzakelijk, omdat de verdachte in de tien jaar dat het misbruik duurde niet in staat is geweest 'om weerstand te bieden aan zijn gedachtes'. "Hij ging steeds verder. Als hij niet door een paar dappere kinderen en ouders en de politie was gestopt, was hij mogelijk nog jaren langer doorgegaan." Bovendien bleef hij niet weg bij de doelgroep, maar ging hij juist oppassen en op een school werken.

Daarmee staat de tbs-maatregel volgens haar als een paal boven water. "Die maatregel is nodig voor de veiligheid van de maatschappij, want we moeten er alles aan doen om herhaling te voorkomen."