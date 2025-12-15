Grimmige sfeer in rechtbank na laatste woord misbruikverdachte Wesley W.
Tegen voormalig leerkrachtondersteuner en oppas Wesley W. (26) uit Helmond is maandag in de rechtbank in Den Bosch 15 jaar cel en tbs geëist. De Helmonder van 26 jaar wordt verdacht van het seksueel misbruiken van twintig jonge kinderen. W. maakte maandag gebruik van zijn laatste woord. "Ik heb een fout gemaakt door niet eerlijk te zijn."
Het misbruik door W. duurde in totaal tien jaar. Het gebeurde in de klas op de school waar hij werkte, kindcentrum Mondomijn in Helmond, en op zijn oppasadressen.
De advocaat van W. pleit voor een straf van maximaal 5 jaar. Dat zou het beste voor hem zijn, zegt ze, zodat hij daarna behandeld kan worden in een kliniek. De officier van justitie (OvJ) vindt dat 'onverteerbaar voor de ouders van de slachtoffers'. "Het kan niet zo zijn dat op 10 jaar lang misbruiken van twintig jonge kinderen een gevangenisstraf volgt van 5 jaar."
Daarom eist zij maandagmorgen in de rechtbank in Den Bosch 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging.
'Herhaling voorkomen'
De OvJ vindt tbs met dwangverpleging noodzakelijk, omdat de verdachte in de tien jaar dat het misbruik duurde niet in staat is geweest 'om weerstand te bieden aan zijn gedachtes'. "Hij ging steeds verder. Als hij niet door een paar dappere kinderen en ouders en de politie was gestopt, was hij mogelijk nog jaren langer doorgegaan." Bovendien bleef hij niet weg bij de doelgroep, maar ging hij juist oppassen en op een school werken.
Daarmee staat de tbs-maatregel volgens haar als een paal boven water. "Die maatregel is nodig voor de veiligheid van de maatschappij, want we moeten er alles aan doen om herhaling te voorkomen."
Grimmige sfeer na laatste woord Wesley W.
Wesley W. is maandag zelf ook aanwezig in de rechtbank en wil graag gebruikmaken van het laatste woord in deze zitting: "Beste allemaal, jullie zitten al een jaar of langer in deze verschrikkelijke situatie", leest de 26-jarige verdachte kalm voor.
Hij noemt het 'hartstikke stom' dat hij in het begin niet eerlijk is geweest. In eerste instantie ontkende W. bij de politie en op school aan kinderen te hebben gezeten. "Ik dacht alleen aan mezelf, maar daarna heb ik besloten mee te werken. Dat zal ik blijven doen."
De woorden van ouders, tijdens de eerste zitting afgelopen donderdag, hebben hem geraakt, zegt hij. "Het verdriet van jullie dochters en zoon zijn onherstelbaar. Consequenties zal ik volledig nemen en ik zal zorgen dat jullie mij nooit meer hoeven zien."
De emoties op de publieke tribune lopen daarna hoog op. Terwijl Wesley weggeleid wordt door twee agenten roept een man: 'Tik-tak, tik-tak, ik pak je alsnog jongen'. Waarschijnlijk gaat het om de vader van een van de slachtoffertjes. Een vrouw roept een aantal keer: 'Smeerlap!'
Advocaat: 'W. is verminderd toerekeningsvatbaar'
De advocaat van Wesley W. noemt hem verminderd toerekeningsvatbaar. Dat betekent dat een stoornis zijn gedrag deels beïnvloedde. “Er was een dwang in zijn hoofd waar hij niet tegenin kon gaan. Hij vond het moeilijk om zich tegen deze gevoelens te verzetten", zegt de advocaat.
Ze vindt tbs met dwangverpleging te zwaar. "Hij is al op een wachtlijst voor een kliniek geplaatst en kan daar waarschijnlijk snel terecht." De wachtlijst voor tbs met dwangverpleging is volgens haar langer, en dat is niet goed voor haar cliënt.
Een deel van de strafbare feiten zijn gepleegd toen hij minderjarig was. Volgens de advocaat moeten de feiten die zijn gepleegd toen hij minderjarig was, worden behandeld volgens het jeugdrecht of weg worden gelaten.
Hier lees je alle verhalen over de misbruikzaak rond Wesley W. uit Helmond.