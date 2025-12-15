Nick Olij keept in bekerduel van PSV tegen GVVV

PSV nam Olij afgelopen zomer over van Sparta Rotterdam. "Hij is het gevecht aangegaan om eerste keeper bij ons te worden", zei Bosz. "Hij was ook de derde doelman van het Nederlands elftal. Het is dan ook logisch dat hij het even enorm moeilijk had toen ik Matej Kovar eerste doelman maakte. Maar daarna is hij hard gaan trainen. Hij is ook heel loyaal aan Matej. Hij verdient het om tegen GVVV te spelen."



Bosz gaf ook aan enkele spelers van Jong PSV aan zijn selectie voor het bekerduel te willen toevoegen. Hij weet nog niet of Yarek Gąsiorowski inzetbaar is. "Hij heeft last en laat zich straks behandelen", zei hij over de centrale verdediger. GVVV staat achtste in de tweede divisie en verloor zaterdag voor eigen publiek van Jong Almere (0-4). De club bood PSV in 2019 goed partij, maar verloor met 1-2.

Nog nooit beker gewonnen

"We bereiden dit duel voor zoals we dat bij iedere wedstrijd doen", zei Bosz die blij was met de competitiezege van Ajax zondag op Feyenoord (2-0). Daardoor staat zijn ploeg nu negen punten voor op de voornaamste concurrent uit Rotterdam. "Dat was voor ons de beste uitslag", zei de coach die woensdag na de zege op Qarabag in de Champions League ook al juichte voor Ajax.



"Als trainer heb ik de beker nog nooit gewonnen", zei Bosz. "Drie verloren finales is te veel. We willen niets laten liggen en nemen het duel met GVVV zeker serieus."

