Van der Poel versus Van Aert: zaterdag in Antwerpen is het zover

Bondscoach Gerben de Knegt heeft zoals verwacht Mathieu van der Poel geselecteerd voor de wereldbekers veldrijden in Antwerpen en Koksijde van komend weekend. De regerend wereldkampioen maakte zondag zijn rentree in de cross met winst in Namen. Hij treft zaterdag voor het eerst dit seizoen zijn Belgische rivaal Wout van Aert.

"Voor het publiek is het natuurlijk geweldig dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert zaterdag aan de start staan in Antwerpen", zegt De Knegt. "Het is lastig te zeggen wie van die twee er aan het langste eind zal trekken, maar de rentree van Van der Poel gaf in elk geval vertrouwen voor de reeks wedstrijden die komt."

"De periode rond kerst is voor de veldrijders een beetje de periode van de waarheid. Als je die periode goed doorkomt, dan kun je met vertrouwen uitbouwen naar de rest van het seizoen en het WK", stelt De Knegt.

Van der Poel (30) won zondag in het Belgische Namen meteen weer bij zijn rentree in het veld. De beslissing viel in de slotronde, toen de Belg Thibau Nys onderuitgleed. "Het is altijd zwaar op dit parcours", zei hij na afloop. "Ik maakte foutjes, pas in de slotronde was ik technisch op mijn best."