Man bekneld bij bedrijfsongeval in Waalwijk, collega schiet te hulp

Een man is maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een bedrijfsongeval op de Havenweg in Waalwijk. De man raakte bekneld onder een auto en bloedde hevig.

De man was bezig om auto’s van een oplegger van een vrachtwagen te halen en raakte bekneld onder een van de wagens. Een collega, die verderop bezig was met lossen, hoorde het gegil van het slachtoffer en snelde toe.

Zij wist de auto naar voren te rijden en op de rem te houden totdat de hulpdiensten arriveerden. Onderzoek

Meerdere hulpdiensten kwamen met spoed ter plaatse. Er landde ook een traumahelikopter in de omgeving. De man is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Arbeidsinspectie doet onderzoek naar het ongeval.