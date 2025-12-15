Hier moet je opletten bij het kiezen van een zorgverzekering

Met nog ruim twee weken tot het einde van het jaar is de zorgpremie een veelbesproken onderwerp. Ga je wel of niet overstappen van zorgverzekeraar en welke aanvullende verzekering kies je? Wij hebben vijf tips op een rijtje gezet om je te helpen bij het kiezen van een zorgverzekering.

Goedkoop is duurkoop Een lagere premie is heel aantrekkelijk, maar niet altijd het handigst. Vergeet daarom niet te kijken naar de zorg die het beste bij je past. Sommige verzekeringen dekken namelijk niet alle kosten bij elk ziekenhuis of kliniek.

Merk je dat je veel geld uitgeeft aan tandartsbezoeken? Dan kan het verstandig zijn om bij het afsluiten van je zorgverzekering te kiezen voor een aanvullende verzekering met tandzorg. Ga je regelmatig naar de fysiotherapeut vanwege een blessure? Dan kan het geen kwaad om in het nieuwe jaar extra behandelingen mee te verzekeren. Uiteindelijk bepaal je zelf wat het beste bij je past. Je kunt er ook voor kiezen om deze zorgkosten zelf te betalen, dan hoef je je daar niet voor te verzekeren.

Krijg inzicht in de kosten die je maakt Het kan geen kwaad om eens in te loggen bij je huidige zorgverzekeraar en te kijken naar de zorgkosten die je dit jaar hebt gemaakt. Zo weet je ook meteen waar het geld dat je betaalt aan wordt uitgegeven.

De Consumentenbond adviseert om van te voren te checken of je favoriete ziekenhuis of zorgaanbieder gecontracteerd is door je zorgverzekeraar. Bij niet gecontracteerde zorg, kun je namelijk voor extra kosten komen te staan. Dit is uiteraard afhankelijk van het type polis dat je hebt.

Kies je voor een natura- of combinatiepolis?

Een naturapolis vergoedt alleen de zorgkosten die je maakt bij zorgaanbieders waarmee de verzekeraar een contract heeft. Als je bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder langsgaat, betaal je een deel van de kosten zelf. Hierdoor is de premie ook lager.

Een combinatiepolis is een mix van een natura- en een restitutiepolis. Voor een deel van de zorg heb je daardoor de vrijheid om zelf een zorgverlener te kiezen en krijg je deze zorg vergoed. Voor andere zorgsoorten geldt die keuzevrijheid niet en wordt alleen zorg vergoed bij zorgverleners waarmee een contract is afgesloten. De premie van een combinatiepolis is vaak hoger dan die van een naturapolis.

Let op je eigen risico

In Nederland heeft iedereen een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit bedrag kun je, als je wilt, verhogen tot maximaal 885 euro. Daarbij geldt de regel: hoe hoger je eigen risico, hoe lager je maandelijkse premie. Kom je nooit bij de dokter en ben je fit en gezond? Dan kun je je eigen risico verhogen.

Vergelijk zorgverzekeraars

Als je goedkoper uit wil komen voor je zorgverzekering is het belangrijk dat je heel goed kijkt naar wat je volgend jaar verwacht nodig te hebben. Zo kun je het beste inschatten waarvoor je wel en niet verzekerd wil zijn.

Zie je door de bomen het bos niet meer en is een keuze maken lastig? Dan kun je altijd bij een vergelijkingswebsite terecht voor hulp. Daar zetten ze verschillende premies op basis van jouw behoeften naast elkaar. Vaak kan je via daar ook meteen doorklikken om de verzekering af te sluiten.