Willy en René: 'Joey Veerman moet gewoon ballen en niet zeuren'

PSV lijkt een beetje naar het einde van het jaar te strompelen. Tegen Atlético Madrid ging het afgelopen week mis in de Champions League en zaterdag kon de koploper ternauwernood puntverlies tegen Heracles in de competitie afwenden. PSV-middenvelder Joey Veerman verwijst naar het loodzware programma van de laatste maanden, maar clubiconen Willy en René van de Kerkhof willen daar niks van horen: "Veerman moet niet zeuren."

"Veerman kan wel mopperen dat hij zoveel minuten heeft moeten spelen de afgelopen maanden maar ze willen toch graag twee, drie wedstrijden in de week spelen? Nou vooruit dan!", zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Broer Willy is dat roerend met hem eens. "Dat reizen eist wel zijn tol, maar daar ben je topvoetballer voor en je hoeft ook minder te trainen als je veel speelt. Kom op, lekker het veld op! Veerman moet niet zeuren." Ook Couhaib Driouech krijgt deze week de wind van voren, want de broers vonden hem zowel tegen Atlético als tegen Heracles niet best spelen. "Hij speelt alleen maar ballen terug en maak nooit een actie. Je kunt beter negen acties maken waarvan er negen mislukken, dan helemaal niks doen. En hij doet niks", moppert Willy. "Ik denk dat het met vertrouwen te maken heeft. " René vult aan: "Hij wil zo graag in de basis beginnen maar als hij zo speelt zal hij nooit meer in de basis beginnen."

"Laat de scheids thuis zijn best doen met de afwas."

Ook Ismaël Saibari valt de broers de laatste wedstrijden in negatieve zin op. "Je hebt hem zaterdag alleen het veld op en af zien lopen", zegt Willy. "Ja hij schoot er een penalty in, maar dat is tien seconden werk. Hij is niet in vorm maar het helpt ook niet als Pepi vóór hem speelt in plaats van Til. Maar misschien wil hij ook gewoon fit blijven voor de Afrika Cup. Misschien helpt het als hij even in een andere omgeving is." In totaal kende scheidsrechter Bos zaterdag drie strafschoppen toe waarvan er volgens de gebroeders twee niet hadden gehoeven. "Die eerste was een zuivere strafschop en eigenlijk ook een rode kaart maar bij die handsballen werden ze wel heel makkelijk gegeven. René was sowieso niet blij met scheidsrechter Bos. "Die floot slecht, wat een koekenbakker." Willy werpt tegen dat zo'n man ook maar zijn best doet, maar daar heeft zijn broer geen boodschap aan: "Laat hem thuis zijn best doen met de afwas."

"PSV wordt toch wel met een straatlengte verschil kampioen."

De broers mogen de klachten over het zware programma dan overdreven vinden, enige voetbalmoeheid bespeurt Willy wel in het elftal. "Dat sluipt er vanzelf in als je weer 2-0 voorstaat en denkt dat je toch wel gaat winnen. En als dat eenmaal gebeurt dan is dat heel lastig te corrigeren. En dan krijg je zo'n tweede helft." Volgens René ontstond er daardoor voor de neutrale toeschouwer een heerlijke wedstrijd: "Maar neutrale toeschouwers zijn er bijna niet." Maar matig spel of niet: dankzij de 4-3 overwinning op Heracles en de zege van Ajax in de klassieker, beleefde PSV toch een goed weekend waarin de herfsttitel definitief werd veiliggesteld. "Dit was een perfect scenario want Feyenoord staat nu op negen punten", vindt René. Voor Willy maakt het niet veel uit: "PSV wordt toch wel met een straatlengte voorsprong kampioen." En inderdaad: vorig jaar rond deze tijd, zei hij dat ook.