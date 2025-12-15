Tientallen mensen opgelicht door online ondernemer die luxeleventje leidt

Tientallen mensen klagen op Trustpilot en Facebook over de webshop Monde Mode. Pakketjes die ze daar besteld hebben komen niet aan of mensen ontvangen na weken wachten een product van slechte kwaliteit. De klantenservice helpt niet en klanten krijgen hun geld ook niet terug. De eigenaar van Monde Mode, een 23-jarige man uit Eindhoven, pronkt ondertussen met zijn geld en luxeleven op sociale media, zo ontdekte Omroep Brabant.

Monde Mode krijgt op reviewplatform Trustpilot 1,6 van de 5 sterren. Twee mensen schrijven zelfs dat nul sterren nog te veel zou zijn. De meeste klanten hebben helemaal niets ontvangen. Een aantal mensen schrijft na weken wachten wel een pakketje te hebben gekregen, maar het product was van slechte kwaliteit. De beschrijving van het product op de website klopte niet.

Dropshipping

Volgens Rijksoverheid is een dropshipper iemand die zonder voorraad producten rechtstreeks aan klanten laat leveren. Dit doen dropshippers bijvoorbeeld door online producten uit landen buiten de EU door te verkopen. Je betaalt dan meer dan wanneer je het product zelf bij de originele webwinkel koopt. Dropshippen is niet verboden, maar volgens de Consumentenbond doen dropshippers zich bijna altijd voor als Nederlandse webwinkels. Daardoor krijgen klanten niet wat ze verwachten. Ook houden dropshippers zich vaak niet aan alle wettelijke regels voor online verkoop.

Niet bereikbaar

Wanneer mensen de klantenservice mailen, krijgen ze meestal automatische mails terug die niet inhoudelijk op hun vraag ingaan. Telefonisch is de klantenservice helemaal niet bereikbaar. Gedupeerde klanten krijgen dan ook geen geld terug.

Spullen retourneren is ook geen oplossing. Het Nederlandse adres op de website blijkt geen retouradres te zijn. Retourneren kan alleen naar China op eigen kosten. Sommige klanten krijgen te horen dat ze 20% van het bedrag terug kunnen krijgen en het product maar aan iemand moeten doorverkopen.

Het zorgt voor wanhoop bij klanten, die zonder geld achterblijven. De webshop is inmiddels buiten gebruik.

Wie zit hierachter?

Monde Mode staat op naam van de 23-jarige Ilias uit Eindhoven. Op zijn naam staan nog minimaal zes andere bedrijven, waarvan de websites allemaal uit de lucht zijn. Op zijn Instagramaccount verwijst Ilias naar twee podcasts, waarin duidelijk wordt waar al deze bedrijven vandaan komen, en wat voor idee er achter zit: hij doet aan dropshipping.

Ilias bezig met zijn webshops in Dubai (bron: Facebook)

Naast webshops, runt Ilias een Whatsappgroep genaamd 'Ecom Cartel'. Hierin worden dropship tips gedeeld. De groep heeft momenteel 187 leden.

Ilias op het strand in Dubai (bron: Facebook)

Luxe leven

De situatie waar zijn klanten in zitten staat in schril contrast met het leven dat Ilias zelf lijkt te leven. In de podcasts, geplaatst in 2023 en 2024, vertelt Ilias trots over zijn financiële successen. In de eerste podcast vertelt de voormalig dakdekker zelfs hoe hij op zijn hoogtepunt meer dan 11.000 euro per dag verdiende met dropshippen. ''Over twee jaar ben ik miljonair'', zegt hij daar. In de tweede podcast vertelt hij zijn handel uit te willen breiden door heel Europa. Terwijl tientallen gedupeerden tevergeefs op hun geld wachten, staan Ilias' sociale media vol met foto's en video's die een luxe leven laten zien. Zo rijdt hij in dure auto's door Marbella, zit hij in de skybox van PSV en rookt hij sigaren op het strand in Dubai.

Een foto van een Ferrari op Ilias' Instagramaccount (bron: Instagram)

Reactie Ilias

Tegenover Omroep Brabant geeft Ilias aan de gedupeerde klanten te willen helpen en terug te betalen indien nodig. Op de vraag waarom hij tot nu toe onbereikbaar is geweest voor deze mensen, gaat hij niet in. Ook de vraag waar deze mensen zich dan kunnen melden blijft onbeantwoord.