Huis in vieren splitsen om er te blijven wonen: 'Gemeente is dankbaar'

Van één gigantisch huis vier appartementen laten maken. Martinette en Rob Derksen uit Valkenswaard lieten dit doen en daardoor werd 2025 voor hen een bijzonder jaar. “De gemeente was dankbaar dat wij woonruimte wilden creëren”, zegt Martinette.

Na een jaar verbouwen, konden Martinette en Rob dit voorjaar weer terug naar hun fraaie pand in het centrum van Valkenswaard. Twee van de vier appartementen zijn verkocht. De andere twee op de begane grond houden Rob en Martinette zelf: als eigen woning en als logeerwoning. “We hebben het pand veertig jaar geleden gekocht”, vertelt Martinette. Het stel woonde er al die tijd. Ook was hier de orthodontistenpraktijk van Martinette. “Na veertig jaar ga je van zo’n huis houden. Al onze kinderen zijn hier geboren. Je hebt je leven opgebouwd in Valkenswaard. We wilden er geen afstand van doen. Het idee ontstond om het te splitsen in vier woningen.” Ook haar man Rob is gek op het pand. “Goede vrienden zeiden dat je moet zorgen dat je voor je zeventigste op je definitieve bestemming zit qua wonen. Dat hebben wij precies gehaald. We wilden er heel graag blijven wonen. Dat kon alleen door het te splitsen omdat het onderhoud te duur was. En het voelde ook niet goed. Het is een veel te grote ruimte voor maar twee personen.”

Het proeflokaal waar vroeger sigaren gerookt werden.

Burgemeester Thijssen liet de villa in 1907 bouwen. Na zijn dood werd het huis gekocht door één van de twee oprichters van de Hofnar sigarenfabriek. Rob en Martinette kochten het van deze familie. Op de begane grond zit nog een fumoir, een rookkamer. Het was de proefkamer om sigaren uit te proberen. De ventilatieroosters van destijds zitten nog in het plafond. Bij splitsen komt veel kijken. “Je moet een lange adem hebben”, zegt Rob. “Je hebt allerlei vergunningen en onderzoeken nodig. En je moet naar de notaris. Dat is een lang en ingewikkeld traject.”

Dit pand in Valkenswaard werd gesplitst zodat het vier appartementen zijn geworden.

Martinette is blij dat ze het hebben gedaan. “Je draagt de verantwoordelijkheid over zo’n pand niet meer alleen. Dat is heel erg prettig. We hebben een vereniging van eigenaren want dat hoort bij een appartementencomplex. We hebben ontzettend leuke kopers dus het gaat goed. Wij vinden het ook heel erg leuk om iets heel moois voor Valkenswaard na te laten.” Voor wie ook overweegt om de woning te splitsen, heeft Martinette nog advies: “Doe het, maar win wel advies in van deskundigen. Want er komt wel wat bij kijken." Omroep Brabant heeft de laatste dagen van het jaar een serie ‘Het jaar van…’ Hierin staan personen centraal voor wie 2025 een belangrijk jaar was.

Hier is nu de ingang van drie appartementen.

Piet en Lisette kochten een appartement Piet van Gompel en Lisette van Hoek kochten een van de appartementen. “We zagen deze woning voorbijkomen op internet”, vertelt Piet enthousiast. “En we hebben meteen onze slag geslagen. Hier hebben we wat extra ruimte.” Allebei zitten ze in een rolstoel. Het was lastig om in Valkenswaard iets te vinden omdat het aangepast moest kunnen worden. “Ze hebben voor ons voor de nodige aanpassingen gezorgd, zoals buiten een oprit en een vergrote lift.” In april trokken ze erin. “Het is hier voor ons iedere dag vakantie. We zitten prima op onze plek.”