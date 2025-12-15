Motorrijdster invalide na inhaalactie: man krijgt 120 uur taakstraf

Een man uit Eindhoven is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Hij veroorzaakte op 18 september 2024 een ernstig verkeersongeval op de Diepveldenweg tussen Bergeijk en Eersel. Bij een gevaarlijke inhaalmanoeuvre botste hij hard op een motorrijdster. De destijds 48-jarige vrouw raakte zwaargewond en liep blijvende schade op.

De weg was bochtig en de man kon niet goed zien wat van de andere kant kwam. Toch besloot hij zijn voorganger in te halen én reed hij te hard: 76 en 83 kilometer per uur, terwijl 60 kilometer per uur was toegestaan.

Tijdens het inhalen kwam de man op de andere weghelft terecht en botste hij op de motorrijdster die hem tegemoet kwam. Het slachtoffer liep ernstig lichamelijk letsel op, waaronder een gebroken schaambeen, bekken en dijbeen en beschadigingen aan spieren, pezen en blaas. Sinds het ongeluk zit ze in een rolstoel, kan ze niet meer werken en is ze ernstig beperkt in haar dagelijks leven.

Onvoorzichtig

De rechtbank in Den Bosch vond dat de man onvoorzichtig heeft gereden. Het ongeluk had voorkomen kunnen worden als hij zich aan de verkeersregels had gehouden en beter had opgelet.

De man bekende in de rechtbank schuld en betuigde spijt over zijn handelen. Hij had geen eerdere strafbare feiten op zijn naam staan en heeft zijn rijbewijs nodig voor zijn werk.

De rechtbank legde de man een taakstraf van 120 uur op. Bovendien mag hij, als hij binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, een jaar lang geen auto meer rijden. De rechtbank volgde daarmee de eis van de officier van justitie.