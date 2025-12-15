Stint kon blijven doorrijden na afremmen: 'Risico lag bij gebruiker'

Er waren al lange tijd technische problemen met de Stint en de verdachten wisten daarvan. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch, tijdens de vierde zitting in de Stint-zaak. Toch werd de verantwoordelijkheid volgens het Openbaar Ministerie vaak bij de gebruikers gelegd, terwijl de fabrikant had moeten ingrijpen met een terugroepactie.

De bestuurder van de Sint die in 2018 verongelukte, vertelde donderdag in de rechtbank al dat het voertuig niet deugde, dat de remmen niet reageerden. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven. De bestuurder en één ander kind raakten zwaar gewond. Gevolgen geaccepteerd

Bij het niet reageren van de remmen, zoals de bestuurder verklaarde, blijkt nu een belangrijke rol weggelegd te zijn voor de zogenaamde terugkeerveer. Op de vierde zittingsdag van de Stint-zaak somt de officier van justitie (OvJ) een lange lijst op van meerdere meldingen waarbij die terugkeerveer gebroken was of niet terugveerde. "Als de veer niet terugkomt, veert de gashendel niet terug. Dan rijdt de Stint door met alle gevolgen van dien", zegt hij.

De officier verwijt de Stint-ondernemers dat ze het probleem klein probeerden te houden. Tijdens een verhoor heeft Noorlander gezegd dat de breuken van veren bij Stints wel bekend waren, maar dat het zou gaan om Stints van PostNL. Dus niet om Stints van BSO's waar kinderen in werden vervoerd. Dat klopt niet volgens het OM, want er waren al wel eerder meldingen van BSO's. Bij enkele incidenten leidde dit zelfs tot gevaarlijke situaties of lichamelijk letsel. Zelfs op de datum van het dodelijke ongeval in Oss kreeg de Stint-producent een melding van een kinderdagverblijf over een gebroken terugkeerveer in de gashendel van een Stint. "De Stint-ondernemers hadden een terugroepactie voor de Sints met de gebrekkige terugkeerveer moeten organiseren."

Kapotte accu's en verwijderde noodstopknoppen

En dat was niet het enige gebrek dat maandagmiddag aan het licht komt in de vierde zittingsdag van de Stint-zaak. De officier somt meerdere klachten over Stints op. Zo is er bij een kinderdagverblijf een accu ontploft. Ook met de accu's van Stints waren problemen. "Er werden onnoemelijk veel accu's vervangen. Er waren meerdere meldingen van kokende, bolstaande en opgeblazen accu's, waardoor de brandweer meerdere keren heeft moeten uitrukken", vertelt de officier. Een dag voor het noodlottige ongeval viel een andere Stint ook stil, dicht bij een spoorovergang door een kapotte accu. Met een paar omstanders heeft de bestuurder het voertuig toen over het spoor geduwd. Ook zat de vrijlooprem op de verkeerde plek. Een voertuig moet altijd vervoerd kunnen worden als het stilvalt, bijvoorbeeld om het naar een veilige plek te duwen. Daarvoor is het belangrijk dat de parkeerrem makkelijk los te zetten is. In dit geval zat die vrijlooprem echter op een onhandige plek en was hij niet eenvoudig te bedienen. Het OM dat de Stint-producenten in 2014 hebben besloten om de noodstopvoorziening van het voertuig te halen. Het ontbreken van een noodknop kan gevaar opleveren, bijvoorbeeld op momenten dat een Stint onbedoeld doorrijdt terwijl de bestuurder wil remmen.