Vier schoten op klaarlichte dag in Oudenbosch: politie deelt beelden dader

Een schietpartij op klaarlichte dag op de Molenstraat in Oudenbosch op 15 maart 2021. Het is al een paar jaar geleden, maar de politie is nog steeds op zoek naar de schutter. Daarom delen zij maandagavond opnieuw beelden van de man in het opsporingsprogramma Bureau Brabant. Dit keer is hij volledige herkenbaar in beeld, in de hoop dat iemand hem kan identificeren.

Op de beelden is te zien dat een zwarte Volkswagen Polo een grijze auto klem rijdt, waarna drie mannen uit de zwarte auto stappen. Ze lopen richting het andere voertuig. De derde man, de bijrijder, trekt als hij uitstapt een pistool en schiet vier keer op de grijze auto die achteruit wegrijdt.

Van de twee mannen die niet hebben geschoten weet de politie wie het zijn, maar de identiteit van de schutter is nog altijd onbekend.

De bestuurder van de grijze auto raakte bij de schietpartij niet gewond. De gebeurtenis was schokkend voor het slachtoffer, maar ook voor omwonenden die het zagen gebeuren. Een van de straatbewoners dacht in eerste instantie dat het om vuurwerk ging, maar geloofde haar ogen niet toen zij uit haar raam keek.

Twee dagen na de schietpartij werd de 29-jarige eigenaar van de donkere auto uit Oud Gastel opgepakt. Na de schietpartij meldde de bestuurder van de beschoten auto zichzelf op het politiebureau in Bergen op Zoom. Een spoor van de schutter ontbreekt tot nu toe.