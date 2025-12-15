Vader (49) van twee zwaargewonde kinderen in huis Moergestel aangehouden

De vader van de twee kinderen die zaterdagavond zwaargewond werden gevonden in hun huis in Moergestel is aangehouden. De 49-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij gebeurtenissen in het huis, meldt de politie.

De vader van de kinderen raakte zaterdagavond gewond nadat hij tegen het verkeer in reed op de A58. De politie vond na een tip later op de avond twee zwaargewonde kinderen in huis. Het bleken de zoon en dochter van de spookrijder in Moergestel te zijn.

De kinderen zijn allebei jonger dan tien jaar oud. De politie meldde zondag dat ze buiten levensgevaar zijn. De moeder van de kinderen verbleef in het buitenland en is naar Nederland gereisd.

De politie is nog bezig met onderzoek.

