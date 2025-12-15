Nabestaanden Stint-drama geschokt over wat allemaal mis was met Stint

"Het belangrijkste voor ons is dat de verdachten ter verantwoording zijn geroepen." Dit zeggen de nabestaanden van de vier kinderen die zijn omgekomen bij het ongeluk met een Stint op een spoorwegovergang in Oss in reactie op de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Maandag was de vierde zittingsdag van de rechtszaak over het ongeluk met de Stint in Oss in 2018 waarbij vier kinderen overleden.

Het OM eiste aan het einde van een lange zittingsdag celstraffen van vijf jaar en vier maanden tegen beide Stint-ondernemers Peter Noorlander en Edwin Renzen en boetes van 225.000 en 135.000 euro tegen hun bedrijven.

Aantonen wat schadelijk was aan Stint

De nabestaanden noemen het via een woordvoerder van Namens de Familie belangrijk dat de aanklagers hebben uiteengezet wat er mis was met de elektrische bolderkar. "Dat alles hardop is gezegd, alles wat schadelijk is aan de Stint en alle leugens daarover van de verdachten. Het schokt ons zeer hoe verdachten klaarblijkelijk over veiligheid dachten. Een straf is nooit in evenwicht met de gevolgen voor ons, dus zal nooit toereikend zijn. Dat laten we dan ook verder aan de rechtbank."

Dinsdag gaat de strafzaak verder met het pleidooi van de advocaten van de verdachten, Geert-Jan en Carry Knoops. Woensdag op de laatste zittingsdag krijgen de verdachten het laatste woord en maakt de rechtbank de uitspraakdatum bekend.

Hier lees je alle verhalen over het ongeluk met de Stint in Oss.