Ringbaan-West wordt toch versmald, maar maatregel kan worden teruggedraaid

De Ringbaan-West in Tilburg wordt toch versmald. De gemeenteraad heeft daar maandagavond met een ruime meerderheid mee ingestemd. De drukke stadsring heeft straks één rijstrook per richting. Het voorstel kreeg 27 stemmen voor en 16 tegen. De ingreep kan na 1,5 jaar worden teruggedraaid en wordt in de tussentijd streng gemonitord.

De Ringbaan-West tussen de Baroniebaan en de Hasseltrotonde krijgt één rijstrook per richting voor auto’s, met extra opstelstroken op een aantal kruispunten. Tussen de Professor Cobbenhagenlaan en de Hasseltrotonde komen vrijliggende busbanen in beide richtingen. Voor het zuidelijke deel, van de Professor Cobbenhagenlaan tot de Baroniebaan, onderzoekt de gemeente eerst of daar ook busbanen nodig zijn en wat dat betekent voor verkeer, leefbaarheid en ov-doorstroming. Onveiligheid

Volgens het college groeit Tilburg hard en kan het huidige wegennet dat niet aan. “Niets doen is geen optie”, zei wethouder Rik Grashoff eerder. Zonder ingrijpen zouden files, verkeersonveiligheid en gezondheidsproblemen alleen maar toenemen. Bovendien moet het viaduct over het spoor toch worden vervangen. Dat ziet de gemeente als hét moment om de Ringbaan-West anders in te richten.

Versmalling blijft omkeerbaar

Cruciaal voor het uiteindelijke ‘ja’ van een deel van de raad was een aangenomen amendement van het CDA. Dat amendement zorgt ervoor dat de versmalling teruggedraaid kan worden.

Dit verandert er: Busbanen worden aangelegd zonder bestaande asfaltlagen te verwijderen.

De busbanen op het noordelijke deel worden omkeerbaar ingericht.

Er komt een uitgebreid monitorings- en evaluatieplan.

Uiterlijk 1,5 jaar na oplevering van het nieuwe viaduct volgt een evaluatie.

Daarbij wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, sluipverkeer, verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, ov-gebruik en economische effecten zoals koopstromen.

Daarbij wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, sluipverkeer, verkeersveiligheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid, ov-gebruik en economische effecten zoals koopstromen. Op basis van die resultaten moet de raad later een besluit nemen over de definitieve inrichting.

Het CDA noemt het een 'zorgvuldige tussenweg'. “We maken keuzes, maar houden de vinger stevig aan de pols”, aldus fractievoorzitter Anne Veldhoven. Sluipverkeer en bomen

Naast het raadsvoorstel werden ook twee moties aangenomen die direct gevolgen hebben voor de uitvoering. Een motie van ONSTilburg werd unaniem aangenomen. Die verplicht het college om flankerende maatregelen in woonwijken vóór 2028 uit te werken samen met bewoners, per straat een nulmeting te doen van verkeersdruk, snelheid, geluid en luchtkwaliteit, en sluipverkeer actief te monitoren tijdens en na de versmalling. Ook worden er meerdere evaluatiemomenten ingebouwd: tijdens de werkzaamheden, 1,5 jaar en 5 jaar na de invoering. Zo wil de raad voorkomen dat verkeer als een waterbedeffect door woonstraten wordt verplaatst. Daarnaast werd een motie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren aangenomen. Bij de werkzaamheden moeten er bomen worden gekapt. De partijen willen weten waar mogelijk nu al nieuwe bomen geplant kunnen worden langs de Ringbaan-West. Verdeeldheid

Het college wil dat de Ringbaan-West minder aantrekkelijk wordt als doorgaande route. Zo wordt autoverkeer richting de nieuwe rondweg geleid, bijvoorbeeld via de Baroniebaan, Bredaseweg, Baron van Voorst tot Voorstweg en Dongenseweg, of via de buitenste rondweg: A58, Burgemeester Letschertweg en Burgemeester Bechtweg. Auto’s die echt naar de stad moeten, kunnen nog gewoon over de Ringbaan-West. De versmalling van de Ringbaan-West is al veel langer onderwerp van discussie. Dat bleek opnieuw tijdens deze raadsvergadering. Tegenstanders, onder wie Lijst Smolders Tilburg, VVD, Forum voor Democratie en Lokaal Tilburg, waarschuwen voor verkeerschaos en een slecht bereikbare stad. De petitie van Hans Smolders tegen de versmalling is al door ruim 8000 Tilburgers ondertekend. Tegelijkertijd lieten eerder ook voorstanders van zich horen. Insprekers die aan de Ringbaan-West wonen, schetsten bij herhaling een ander beeld: van geluidsoverlast, fijnstof en een onleefbare situatie. Voor hen is minder autoverkeer juist een verbetering van de dagelijkse leefomgeving.