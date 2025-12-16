Half uur vertraging door ongeluk op de A2

Automobilisten die via de A2 van Den Bosch richting Utrecht rijden, moeten rekening houden met een half uur vertraging, mede door een ongeluk, meldt de ANWB.

Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat het vast.

Iets verderop op de Martinus Nijhoffbrug in Waardenburg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was dicht, daar stonden twee auto's stil. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De vertraging daar is aan het afnemen.