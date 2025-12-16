Navigatie overslaan

Half uur vertraging door ongeluk op de A2

Vandaag om 06:45 • Aangepast vandaag om 07:38
Twee auto's zijn betrokken bij het ongeluk (foto: Rijkswaterstaat).
Automobilisten die via de A2 van Den Bosch richting Utrecht rijden, moeten rekening houden met een half uur vertraging, mede door een ongeluk, meldt de ANWB. 

Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel staat het vast.

Iets verderop op de Martinus Nijhoffbrug in Waardenburg is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook was dicht, daar stonden twee auto's stil. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De vertraging daar is aan het afnemen.

