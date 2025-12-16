Advertentie
Vertraging door ongeluk op de A2 voorbij
Vandaag om 06:45 • Aangepast vandaag om 12:26
Automobilisten die via de A2 van Den Bosch richting Utrecht reden, moesten dinsdagochtend even rekening houden met een half uur vertraging. Dat kwam mede door een ongeluk, meldt de ANWB.
Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel stond het vast. Iets verderop op de Martinus Nijhoffbrug in Waardenburg was een ongeluk gebeurd.
De linkerrijstrook was dicht, daar stonden twee auto's stil. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.
