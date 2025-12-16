Politie doet op twee plekken nachtelijke invallen: twee aanhoudingen

Agenten hebben vannacht rond half vijf invallen gedaan bij huizen in Helmond en Eindhoven. Daarbij is in beide plaatsen één persoon aangehouden. Het is nog niet bekend waarom de politie de invallen heeft gedaan.

In Helmond forceerde een arrestatieteam de deur van het huis en stormde naar binnen. De verdachte lag vermoedelijk te slapen en probeerde via het balkon te vluchten, maar werd direct aangehouden.

Tegelijkertijd vond in Eindhoven ook een inval plaats. Ook daar werd iemand opgepakt. De politie kreeg daarbij ondersteuning van een team agenten uit Limburg.

Na de aanhoudingen hebben rechercheurs beide woningen doorzocht. Waar zij precies naar op zoek waren, is nog niet bekend.

Opvallend is dat beide invallen rond half vijf plaatsvonden. In de algemene wet voor het binnentreden staat dat de politie een woning niet vóór zes uur mag binnentreden, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie.