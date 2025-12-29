NAC-directeur Oversier over club en overleden dochter: 'Genieten is lastig'

Sportief gaat het bij NAC niet vanzelf en de ranglijst oogt met een laatste plaats dramatisch. Maar van een crisis wil directeur Remco Oversier niets weten. Volgens hem was 2025 juist op veel vlakken een goed en mooi jaar voor de club, met stappen vooruit en een stevigere basis voor de toekomst. In een jaar waarin hij altijd nog elke dag de pijn draagt van het verlies van zijn dochter Keet, die in 2014 op tweejarige leeftijd overleed.

Terugkijken doet hij eigenlijk niet zo graag. Remco Oversier is een man die vooruit wil. Van bouwen, doorpakken en niet te lang stilstaan. Toch ontkomt ook hij er niet aan om rond de jaarwisseling even terug te blikken. En dan ziet hij dat 2025 voor NAC een belangrijk jaar was. De club handhaafde zich in de Eredivisie, boekte voor het eerst in jaren weer eens winst, kreeg het eigen stadion weer in beheer en breidde dat ook nog eens uit. "Het hangt allemaal met elkaar samen", zegt hij. "Zonder handhaving geen verbouwing, zonder stabiliteit geen financiële vooruitgang." Toch weigert Oversier het woord succes in de mond te nemen. Dat is ook lastig en niet gepast omdat de club momenteel op een degradatieplaats in de Eredivisie staat. "We zijn zeker nog niet waar we willen zijn. Een paar veldslagen zijn gewonnen, maar de oorlog nog niet."

"Ik zit met mijn hele hart in NAC. Dat moet, anders kan ik dit werk niet doen."

Die nuchtere blik past bij hem. Na jaren van kommer en kwel is NAC op de goede weg, maar nog altijd geen stabiele Eredivisieclub én sportief blijft het vechten. Oversier weet dat, accepteert dat, werkt daar keihard aan en hamert erop dat dit tijd kost. "We hebben een aantal mijlpalen bereikt, maar dit is een proces van jaren. Je kunt niet alles tegelijk willen." Wie hem ziet werken, ziet iemand die volledig opgaat in zijn club. Zestig tot zeventig uur per week is eerder regel dan uitzondering. Avonden, weekenden, wedstrijddagen, alles draait om NAC. "Ik zit er met mijn hele hart in", zegt hij. "Dat moet ook, want anders kan ik dit werk niet doen.”

Maar die volledige overgave betekent ook dat genieten lastig is. "Ik gun mezelf die tijd gewoon niet", vervolgt Oversier eerlijk. "We moeten door. Succes vieren kost tijd en tijd hebben we niet. Misschien komt dat moment later nog wel eens."

"Het verlies van Keet is altijd aanwezig."

Maar het harde werken en de volledige overgave daaraan heeft ook een schaduwzijde. Want achter de directeur zit ook een man met een gezin. Een familie die niet helemaal compleet meer is sinds dochter Keet in september 2014 plotseling op 2-jarige leeftijd overleed. "Dat verlies is altijd aanwezig", zegt Oversier. Maar vooral ook op momenten dat het leven even stilstaat, zoals verjaardagen en natuurlijk kerst. Dan knalt het gemis soms extra hard binnen en raakt het hem zeer diep. Zoals op 14 december tijdens Wereldlichtjesdag, een jaarlijkse herdenkingsdag waarbij mensen wereldwijd kaarsjes aansteken voor overleden kinderen. Terwijl Oversier voor zijn werk bij NAC-FC Utrecht was, droeg zijn andere dochter in hun dorp voor haar zusje een gedicht voor. "Zij is vijftien, maar kan het beter verwoorden dan ik", vertelt Oversier. "Er was een filmpje van gemaakt en dat kreeg ik doorgestuurd tijdens de wedstrijd. Dat doet iets met je."

"We moeten bij elkaar blijven. Binnen de club, maar ook daarbuiten."

Dan lijkt NAC even heel onbelangrijk. Maar Oversier heeft zijn drukke bestaan bij de club ook nodig. Dan is hij op zijn best. Vooruitkijkend naar 2026 is zijn boodschap dan ook helder. Sportief draait alles opnieuw om handhaving in de Eredivisie en daar wordt ook in de kerstperiode samen met het technisch team keihard aan gewerkt. En daarnaast wil NAC verder bouwen aan het stadion en de club stap voor stap sterker maken. Maar zijn grootste wens gaat niet over geld of resultaten. "We moeten bij elkaar blijven", zegt hij. "Binnen de club, maar ook daarbuiten. Door weer en wind. Sportief staan we natuurlijk niet waar we willen staan, maar ik heb het volste vertrouwen dat we ons gaan handhaven. Natuurlijk is er onrust, maar reuring hoort bij NAC. In goede en in slechte tijden. En we hebben bewezen: we zullen altijd weer opstaan." 2026 wordt volgens de directeur van de Parel van het Zuiden opnieuw een jaar van vechten, bouwen en volhouden. Voor Remco Oversier is dat geen opgave, maar een vanzelfsprekendheid. Want zolang het vuurtje brandt, gaat hij door. Met alles wat hij heeft. Voor NAC. En met alles wat hij meedraagt.

Omroep Brabant heeft de laatste dagen van het jaar een serie ‘Het jaar van…’ Hierin staan personen centraal voor wie 2025 een belangrijk jaar was.