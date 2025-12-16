Zanger Jan Boezeroen (92), bekend van De Fles, overleden

Jan Boezeroen is maandagmiddag op 92-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Dat bevestigt zijn dochter Kitty Goverde aan Omroep Brabant. Boezeroen, geboren in Steenbergen, scoorde vooral in de jaren zeventig en tachtig Nederlandstalige hits.

Boezeroen, echte naam Johnny Goverde, brak in 1970 door met zijn grootste hit De Fles. Nummers als Ze Zeggen, Oei, Oei, He, he kijk daar ’ns, Toen ik eindelijk alles had en Vondel was goed, werden ook hits.

Hij zong De Fles altijd tijdens zijn optredens. "Daar kom je niet onderuit, dat wil ik ook niet en blijf ik doen zolang ik nog kan bewegen", zei hij eerder tegen Omroep Brabant.

De inspiratie voor zijn liedjes kwam vaak tijdens het autorijden. "Je zit in de auto en dan komt er wat binnen. Vroeger schreef ik dan een paar nootjes op, gewoon ouderwets, nog niet op lijntjes. Een refreintje was genoeg."

Muziekzaken

In de jaren zestig bracht Boezeroen nummers uit onder de naam Disco Johnny. Vanaf 1973 was hij lid van de groep Brabants Bont, samen met Yvonne de Nijs, Jack de Nijs, Leo den Hop en Wil de Bras. In de jaren zeventig en tachtig maakte hij deel uit van het muziekduo De Piraten, eerst met Cock van der Palm en vanaf 1976 met Frans Vullings.

Naast zijn muziekcarrière had hij muziekzaken in Steenbergen en Zevenbergen en een eigen muziekstudio. Zijn muziek is tegenwoordig vooral te beluisteren via piratenzenders. Boezeroen woonde tot aan zijn dood in Venray.