Seksadvertentiewebsites moeten actie ondernemen: 'Onacceptabel'

Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Foort van Oosten vindt dat seksadvertentieplatforms meer moeten doen om te voorkomen dat minderjarige sekswerkers adverteren op seksadvertentiewebsites. Daarvoor gaat hij in gesprek met een speciale werkgroep. Aan de hand van onderzoeken komt de minister later met een plan. "De meeste platforms voeren leeftijdscontroles uit, maar dit lijkt niet waterdicht." Van Oosten reageert op vragen naar aanleiding van de Omroep Brabant-podcast Voorbij het rode licht.

Naar aanleiding van die podcast stelde Mirjam Bikker van de ChristenUnie vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. In de podcast roept Sebastiaan Landers, die aan het roer staat van non-profitorganisatie Spine, de politiek op zich te bemoeien met de seksadvertentieplatforms. In de podcast Voorbij het rode licht duiken journalisten in de verborgen wereld van mannelijke sekswerkers. In de laatste aflevering spreken ze uitgebreid met Sebastiaan van Spine over de verantwoordelijkheid van de seksadvertentiesites. De hele serie is te beluisteren in alle podcastapps.

"Het is belabberd dat seksadvertentieplatforms signalen van seksuele uitbuiting niet eerder oppikken en geen actie ondernemen", aldus Landers. Spine heeft als doel om uitbuiting tegen te gaan op online platforms.

Volgens Landers heeft betere controle op de seksadvertentieplatforms meerdere voordelen. "Als de uitbuitingssituaties zoveel mogelijk worden herkend en weggehaald, dan heb je een platform voor alleen sekswerk. Dan maak je het een stuk minder taboe voor de sekswerkers." Op platforms als Marktplaats vond veel oplichting plaats, maar sinds ze met 'gelijk oversteken' werken veel minder. "Daar is het goed geregeld, maar als het gaat om seksdaten via seksadvertentieplatforms is het eigenlijk helemaal niet geregeld en dat is heel gek", zo stelt hij. Volgens Landers komt er pas verandering als de politiek druk uitoefent op de seksadvertentieplatforms. "Zolang er niet gereguleerd wordt, is het een markt voor cowboys. Nu zijn het zeker niet allemaal cowboys, maar als je geen druk voelt van de politiek, waarom zou je er dan iets aan doen?"

