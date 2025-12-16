Vader bekent verkrachting van dochtertje (2): 'Wil terug naar mijn gezin'

De 38-jarige Johan L. uit Tilburg heeft bekend dat hij zijn eigen dochtertje vanaf haar tweede heeft misbruikt. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda tijdens een eerste tussentijdse zitting. L. zit sinds het einde van de zomer vast en wordt vervolgd voor binnendringen, verkrachting en het maken van kinderporno tussen 2023 en 2025.

Dikke tranen dinsdag in de rechtbank in Den Bosch. Vader Johan L. (38) uit Tilburg kan zichzelf wel voor zijn kop slaan en voelt zich megaschuldig. Hij heeft zijn dochtertje vanaf haar tweede tot haar vierde misbruikt, bekende hij.

“Ik heb er heel veel spijt van. Dit is niet goed te praten”, vertelde hij snikkend aan de rechters. “Ik voel me echt megaschuldig naar mijn dochtertje, mijn vrouw en mijn andere kids. Het is een puinhoop. Ik had eerder aan de bel moeten trekken.”

Contact herstellen

Volgens Johan is het gemis van zijn gezin niet te beschrijven. Maar hij beseft ook dat hij het er zelf naar gemaakt heeft. Hij heeft bij de politie bekend dat hij zijn dochter heeft misbruikt vanaf haar tweede en dat is niet meer terug te draaien, beseft hij.

Johan wil er alles aan doen om het contact met zijn vrouw en zijn kinderen te herstellen, maar of dat lukt is maar de vraag. Achter hem in de zaal zat zijn vrouw. En zij is duidelijk niet zo enthousiast over een hereniging.